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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Eemaldab niiskust kuni 26,5 l päevas
Puhastab võimas filter: 270 m3/h (CADR)
HEPA NanoProtecti filter
Kohandub nutikalt toa õhukvaliteediga
Keskkonnasõbralik, kuid võimas
Välja töötatud tervisliku sisekliima kiireks taastamiseks. Eemaldab tõhusalt niiskuse ning võitleb kopituse, hallituse, kondensaadi ja halva lõhnaga. Ennetab allergeenide kasvu ja kaitseb teie kodu niiskusega seotud kahjude eest.
Eemaldab õhust igapäevaselt 14,2 liitrit niiskust, sobides suurepäraselt kuni 137 m³ tubadesse (3). Vähendab õhuniiskust ebatervislikult 90% tasemelt mugavale 60% tasemele vaid 17 minutiga (4). Mahukas 4 l veepaak võimaldab kauem töötada sagedase tühjendamise vajaduseta.
Võimsa filtreerimisega 270 m3/h (CADR) (5) suudab see puhastada 48 m2 ruumi 14 minutiga (6). Eemaldab kuni 99,9% lenduvatest viirustest, nagu H1N1 (gripp) (7), ja bakteritest (8) Püüab õhust kuni 99,99% tolmulestade, õietolmu, kasside või hallitusseente eoste allergeenidest (9), tuntud allergia või heinapalaviku sümptomite vallandajatest (10)
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Sendich
22/07/2025
България
Kampaania osa
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Positiivsed omadused
Добро качество.
Negatiivsed omadused
За сега няма.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
Kampaania osa
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
Kampaania osa
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Positiivsed omadused
Тих и функционален
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) Testinud sertifitseeritud kolmas osapool vastavalt standardile GB/T19411-2003 temperatuuril 35 °C ja suhtelise õhuniiskuse 90% juures.
(2) Arvutatud vastavalt õhuniiskuse määrale, mis on jagatud standardse joogiveepudeli 550 ml suurusega.
(3) Sobiv niiskuse vähendamise ala on arvutatud vastavalt standardile JEM1411:1998 (kaasaegsete betoonkorterite kategooria) koos 2,5 m toakõrgusega
(4) Arvutatud: 20 m3, õhuniiskuse 60% tasemelt temperatuuril 27°, testis kolmandast osapoolest labor vastavalt standardile GB/T 19411-2003. Naturaalse ventilatsiooni, niiskuse eraldumise/imavuse ja temperatuurikõikumiste tõttu võivad tulemused erineda.
(5) GB/T18801-2022 järgi testinud kolmas osapool
(6) Arvestuslik GB/T18801:2022 järgi, põhineb filtrit läbival õhul ruumis suurusega 48 m3, CADR 270 m3/h
(7) GB/T18801-2022 järgi testinud sertifitseeritud kolmas osapool poolt kambris suurusega 30 m3, kasutades 1 h turbokiirust puhastusrežiimis.
(8) Testitud GB21551.3-2010 järgi sertifitseeritud kolmanda osapoole poolt S. albusega, 30 m3 kambris, kasutades 1h turbokiirust puhastusrežiimis.
(9) Filtrit läbivast õhust, katsetatud majapidamise tolmulestadega, kase õietolmu ja kassi allergeenidega vastavalt Austria OFI instituudi standardile SOP 350.003
(10) Allergiline riniit ja selle mõju astmale (ARIA) 2008, autor J. Bousquet ja ligikaudu 50 teist KOL-i, Allergy 2008: 63 (väljaanne 86): 8–160
(11) Testitud IUTA poolt vastavust standardile DIN71460 NaCI aerosooliga, 0,003 μm, filtrist läbivast õhust
(12) Võrreldes toas kasutatava tavalise riidekuivatiga, Philipsi test.
(13) Testitud 20 sünteetilise t-särgiga, Philipsi test
(14) Sõltuvalt õhukvaliteedist ja kasutussagedusest
(15) Arvutatud: R134a (1,300) ja R290 (<3) globaalse soojenemise potentsiaal (GWP)