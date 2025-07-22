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  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
  • Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega

Seeria 5000Kaks-ühes õhukuivati ja -puhasti

DE5305/11

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega
Taastage optimaalne niiskustase ja eemaldage lenduvad saasteained ühe seadmega. Kaitske oma kodu ja perekonda hallituse, kopituse, bakterite ja viiruste eest ning nautige tervisliku puhta õhu eeliseid ühe nupuvajutusega.
Kuva kõik eelised

Topeltfunktsioon. Topeltkaitse.

Ideaalne niiskus ja puhas õhk – ühe liigutusega

  • Eemaldab niiskust kuni 26,5 l päevas

  • Puhastab võimas filter: 270 m3/h (CADR)

  • HEPA NanoProtecti filter

  • Kohandub nutikalt toa õhukvaliteediga

  • Keskkonnasõbralik, kuid võimas

Vähendab õhuniiskust, ennetab hallitust ja eemaldab kopituse lõhna

Vähendab õhuniiskust, ennetab hallitust ja eemaldab kopituse lõhna

Välja töötatud tervisliku sisekliima kiireks taastamiseks. Eemaldab tõhusalt niiskuse ning võitleb kopituse, hallituse, kondensaadi ja halva lõhnaga. Ennetab allergeenide kasvu ja kaitseb teie kodu niiskusega seotud kahjude eest.

Eemaldab päevas kuni 26,5 l (1) või 48 pudelit vett (2)

Eemaldab päevas kuni 26,5 l (1) või 48 pudelit vett (2)

Eemaldab õhust igapäevaselt 14,2 liitrit niiskust, sobides suurepäraselt kuni 137 m³ tubadesse (3). Vähendab õhuniiskust ebatervislikult 90% tasemelt mugavale 60% tasemele vaid 17 minutiga (4). Mahukas 4 l veepaak võimaldab kauem töötada sagedase tühjendamise vajaduseta.

Eemaldab saasteained vähem kui 11 minutiga

Eemaldab saasteained vähem kui 11 minutiga

Võimsa filtreerimisega 270 m3/h (CADR) (5) suudab see puhastada 48 m2 ruumi 14 minutiga (6). Eemaldab kuni 99,9% lenduvatest viirustest, nagu H1N1 (gripp) (7), ja bakteritest (8) Püüab õhust kuni 99,99% tolmulestade, õietolmu, kasside või hallitusseente eoste allergeenidest (9), tuntud allergia või heinapalaviku sümptomite vallandajatest (10)

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Positiivsed omadused

Добро качество.

Negatiivsed omadused

За сега няма.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Positiivsed omadused

Тих и функционален

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Testinud sertifitseeritud kolmas osapool vastavalt standardile GB/T19411-2003 temperatuuril 35 °C ja suhtelise õhuniiskuse 90% juures.

  2. (2) Arvutatud vastavalt õhuniiskuse määrale, mis on jagatud standardse joogiveepudeli 550 ml suurusega.

  3. (3) Sobiv niiskuse vähendamise ala on arvutatud vastavalt standardile JEM1411:1998 (kaasaegsete betoonkorterite kategooria) koos 2,5 m toakõrgusega

  4. (4) Arvutatud: 20 m3, õhuniiskuse 60% tasemelt temperatuuril 27°, testis kolmandast osapoolest labor vastavalt standardile GB/T 19411-2003. Naturaalse ventilatsiooni, niiskuse eraldumise/imavuse ja temperatuurikõikumiste tõttu võivad tulemused erineda.

  5. (5) GB/T18801-2022 järgi testinud kolmas osapool

  6. (6) Arvestuslik GB/T18801:2022 järgi, põhineb filtrit läbival õhul ruumis suurusega 48 m3, CADR 270 m3/h

  7. (7) GB/T18801-2022 järgi testinud sertifitseeritud kolmas osapool poolt kambris suurusega 30 m3, kasutades 1 h turbokiirust puhastusrežiimis.

  8. (8) Testitud GB21551.3-2010 järgi sertifitseeritud kolmanda osapoole poolt S. albusega, 30 m3 kambris, kasutades 1h turbokiirust puhastusrežiimis.

  9. (9) Filtrit läbivast õhust, katsetatud majapidamise tolmulestadega, kase õietolmu ja kassi allergeenidega vastavalt Austria OFI instituudi standardile SOP 350.003

  10. (10) Allergiline riniit ja selle mõju astmale (ARIA) 2008, autor J. Bousquet ja ligikaudu 50 teist KOL-i, Allergy 2008: 63 (väljaanne 86): 8–160

  11. (11) Testitud IUTA poolt vastavust standardile DIN71460 NaCI aerosooliga, 0,003 μm, filtrist läbivast õhust

  12. (12) Võrreldes toas kasutatava tavalise riidekuivatiga, Philipsi test.

  13. (13) Testitud 20 sünteetilise t-särgiga, Philipsi test

  14. (14) Sõltuvalt õhukvaliteedist ja kasutussagedusest

  15. (15) Arvutatud: R134a (1,300) ja R290 (&lt;3) globaalse soojenemise potentsiaal (GWP)