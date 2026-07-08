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  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
  • Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad

PureProtect Pet 3000 seeriaSmart Pet Purifier

AC3360/11

5
| (21) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad
Lemmikloomadega kodu jagamine toob kaasa nii armastust kui ka segadust. Philipsi Pet Purifier püüab tõhusalt kinni karvad ja neutraliseerib levinud lemmikloomalõhnad. Selle vaikne töö ja lemmikloomale sobiv kujundus loovad puhtama ja rahulikuma kodu nii sulle kui ka su lemmikutele.
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Nutikas, vaikne ja loodud eluks koos lemmikuga

Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad

  • Loodud kodudele, kus on lemmikud

  • Võtab sihikule viis peamist lemmikloomadega seotud lõhna

  • HEPA filter, aktiivsüsi, lõhnaeemaldi

  • Ohutu kujundus lemmikutele

Eemaldab üle 90% hõljuvatest lemmikloomade karvadest vähem kui 1 tunniga

Eemaldab üle 90% hõljuvatest lemmikloomade karvadest vähem kui 1 tunniga

Kui elad koos lemmikloomadega, tead, kui kiiresti karvad kogunevad. See lemmiklooma puhasti kasutab ringõhuvoolu ja Bernoulli efekti, et heita õhku ja püüda kinni nii õhus hõljuvad kui ka juba paigale jäänud karvad, eemaldades neist üle 90% vähem kui tunniga (1), et teie kodu oleks puhtam ja seda väiksema vaevaga.

Eemaldab tõhusalt lemmikloomalõhnad

Eemaldab tõhusalt lemmikloomalõhnad

Lemmiklooma puhasti aktiivsöekiht koos lõhnaeemaldiga püüab kinni ja neutraliseerib viis levinud lemmikloomalõhna (2), sealhulgas loomade väljaheidete, märja karva, toidunõude ja liivakasti lõhnad. See aitab hoida kodu värske ja hubasena.

Võimas isegi suuremates ruumides

Võimas isegi suuremates ruumides

CADR-i väärtusega 400 m³/h (3) tagab lemmiklooma puhasti tugeva õhuvoolu, mis eemaldab minutitega lemmikloomakarvad, -lõhnad ja allergeenid. See puhastab tõhusalt kuni 104 m² (3) suuruseid ruume (3), muutes selle ideaalseks seadmeks elutoa, magamistoa või mis tahes lemmikloomadega jagatud ruumi värskendamiseks.

Tehnilised andmed

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5.0

5-st

21

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/07/2026

Eesti

Eesti

Suurepärane valik lemmikloomaga koju!

Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.

Positiivsed omadused

Vaikne, ilus disain

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

30/06/2026

Eesti

Eesti

Väga ilus ja efektiivne

Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!

Positiivsed omadused

ilus, võtab vähe ruumi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

08/06/2026

Eesti

Eesti

Kiidame!

Väga meeldib, koeraga kodus kohustuslik täiesti! Ja õietolmuperioodil ka suureks abiks õhu puhastamisel!

Positiivsed omadused

Ilus disain, vaikne, efektiivne

Negatiivsed omadused

Suurus võiks olla veidi pisem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-05-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-05-07

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Karvade eemaldamise tõhusust katsetati siselaboris 30 m³ kambris, kasutades Pet-režiimi. Õhus levivate osakeste määra katsetati välislaboris 3 m³ kambris Pet-režiimiga. Tulemused võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnast, lemmiklooma liigist ja kogusest.

  2. (2) Katsetatud välislaboris 30 m³ kambris, kasutades Turbo-režiimi 1 tunni jooksul. Viis lemmikloomadega seotud lõhnatüüpi on vesiniksulfiid, ammoniaak, metaantiool, äädikhape ja trimetüülamiin.

  3. (3) CADR-i katse vastavalt standardile GB/T18801-2022,. Sobiv puhastusala, mis on arvestatud standardi NRCC-54013 põhjal.

  4. (4) Filtrit läbivast õhust, katsetatud standardi DIN71460 kohaselt NaCl aerosooliga 0,003 µm.

  5. (5) Helirõhk, IEC 60704, 1,5 meetri kaugusel.