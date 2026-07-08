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Loodud kodudele, kus on lemmikud
Võtab sihikule viis peamist lemmikloomadega seotud lõhna
HEPA filter, aktiivsüsi, lõhnaeemaldi
Ohutu kujundus lemmikutele
Kui elad koos lemmikloomadega, tead, kui kiiresti karvad kogunevad. See lemmiklooma puhasti kasutab ringõhuvoolu ja Bernoulli efekti, et heita õhku ja püüda kinni nii õhus hõljuvad kui ka juba paigale jäänud karvad, eemaldades neist üle 90% vähem kui tunniga (1), et teie kodu oleks puhtam ja seda väiksema vaevaga.
Lemmiklooma puhasti aktiivsöekiht koos lõhnaeemaldiga püüab kinni ja neutraliseerib viis levinud lemmikloomalõhna (2), sealhulgas loomade väljaheidete, märja karva, toidunõude ja liivakasti lõhnad. See aitab hoida kodu värske ja hubasena.
CADR-i väärtusega 400 m³/h (3) tagab lemmiklooma puhasti tugeva õhuvoolu, mis eemaldab minutitega lemmikloomakarvad, -lõhnad ja allergeenid. See puhastab tõhusalt kuni 104 m² (3) suuruseid ruume (3), muutes selle ideaalseks seadmeks elutoa, magamistoa või mis tahes lemmikloomadega jagatud ruumi värskendamiseks.
5.0
5-st
21
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Nelts1
08/07/2026
Eesti
Suurepärane valik lemmikloomaga koju!
Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.
Positiivsed omadused
Vaikne, ilus disain
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Sassu
30/06/2026
Eesti
Väga ilus ja efektiivne
Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!
Positiivsed omadused
ilus, võtab vähe ruumi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
Liiiiisu
08/06/2026
Eesti
Kiidame!
Väga meeldib, koeraga kodus kohustuslik täiesti! Ja õietolmuperioodil ka suureks abiks õhu puhastamisel!
Positiivsed omadused
Ilus disain, vaikne, efektiivne
Negatiivsed omadused
Suurus võiks olla veidi pisem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-05-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-05-07
(1) Karvade eemaldamise tõhusust katsetati siselaboris 30 m³ kambris, kasutades Pet-režiimi. Õhus levivate osakeste määra katsetati välislaboris 3 m³ kambris Pet-režiimiga. Tulemused võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnast, lemmiklooma liigist ja kogusest.
(2) Katsetatud välislaboris 30 m³ kambris, kasutades Turbo-režiimi 1 tunni jooksul. Viis lemmikloomadega seotud lõhnatüüpi on vesiniksulfiid, ammoniaak, metaantiool, äädikhape ja trimetüülamiin.
(3) CADR-i katse vastavalt standardile GB/T18801-2022,. Sobiv puhastusala, mis on arvestatud standardi NRCC-54013 põhjal.
(4) Filtrit läbivast õhust, katsetatud standardi DIN71460 kohaselt NaCl aerosooliga 0,003 µm.
(5) Helirõhk, IEC 60704, 1,5 meetri kaugusel.