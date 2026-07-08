Eemaldab üle 90% hõljuvatest lemmikloomade karvadest vähem kui 1 tunniga

Kui elad koos lemmikloomadega, tead, kui kiiresti karvad kogunevad. See lemmiklooma puhasti kasutab ringõhuvoolu ja Bernoulli efekti, et heita õhku ja püüda kinni nii õhus hõljuvad kui ka juba paigale jäänud karvad, eemaldades neist üle 90% vähem kui tunniga (1), et teie kodu oleks puhtam ja seda väiksema vaevaga.