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Tootmine lõpetatud
Kiire ja tõhus – garanteeritult
Kolme auruseadega aurutriikraud, alumiiniumist tald ja sisseehitatud Calc-Cleani funktsioon.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Märgutuli kustub, kui vajalik triikimistemperatuur on saavutatud.
Katlakivi eemaldamise funktsioon võimaldab eemaldada Philipsi triikrauast katlakivi lihtsalt loputamise teel. See pikendab teie triikraua kasutusiga.
Lihvitud tald
Auhinnad
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
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Jola28
10/09/2014
Polska
Żelazko, które bardzo dobrze prasuje
Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!
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NATALIA1987
07/11/2013
Polska
TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA
TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.
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See arvustus tehti tootele GC1010 Żelazko parowe