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  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01

Tootmine lõpetatud

Aurutriikraud

GC1010/01

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire ja tõhus – garanteeritult

Kolme auruseadega aurutriikraud, alumiiniumist tald ja sisseehitatud Calc-Cleani funktsioon.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kiireks triikimiseks kujundatud tald

Kiire ja tõhus – garanteeritult

Triikraua temperatuuri valmisoleku tuli

Triikraua temperatuuri valmisoleku tuli

Märgutuli kustub, kui vajalik triikimistemperatuur on saavutatud.

Katlakivi eemaldamise funktsioon katlakivi kogunemise vältimiseks

Katlakivi eemaldamise funktsioon katlakivi kogunemise vältimiseks

Katlakivi eemaldamise funktsioon võimaldab eemaldada Philipsi triikrauast katlakivi lihtsalt loputamise teel. See pikendab teie triikraua kasutusiga.

Lihvitud tald

Lihvitud tald

Lihvitud tald

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

10/09/2014

Polska

Polska

Żelazko, które bardzo dobrze prasuje

Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!

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See arvustus tehti tootele GC1010 Żelazko parowe

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See arvustus tehti tootele GC1010 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA

TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.

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See arvustus tehti tootele GC1010 Żelazko parowe

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See arvustus tehti tootele GC1010 Żelazko parowe

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.