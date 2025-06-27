500 seeria

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Eemaldab topid
Sobib kõikidele kangastele
Komplektis kaks Philipsi AA-patareid
Tänu lõiketera laiale pinnale kaetakse korraga suurem osa rõivast, mistõttu tuleb teha vähem tõmbeid selleks, et riie näeks jälle välja nagu uus
Lõiketerad pöörlevad kuni 8800 ringi/min teie rõivastelt toppide tõhusaks ja kiireks eemaldamiseks
Anumat, kus hoitakse eemaldatud toppe, on kerge eemaldada ja tühjendada.
Auhinnad
4.8
5-st
87
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
27/06/2025
Україна
Отличная штука для дома
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Monja85
06/11/2024
Україна
Чудово виконує свої функції
Дуже потужний,хоча і невеликий та має живлення від батарейок. Дружина в захваті,рекомендую
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
HappyHappyLife
28/10/2024
Україна
Чудова машинка для видалення ковтунців
Працює добре, речі виглядають охайними, оновленими. Зручна у використанні. Щиро рекомендую. Єдиний мінус - працює від батарейок, а не акумулятора.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців