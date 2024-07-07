Доброго дня! Хочу поділитися своїми почуттями від користування праскою! Коли я взяла її а руки,після того,як консультант описав можливості праски,я подумала "Та канєшна! Сказочник, ти консультант!",бо праска легка ,як пушинка! А ми ж звикли,що ти повинен "ощущать всю тяжесть битія!" Після тестування дома,це моя подружка на віка! Плюси: - Легка - Має спеціальну форму носика,що дозволяє прасувати тяжко-доступні місця! - спеціальне покриття,для легкості ковзання. - має невеликі габарити,та великі можливості. - Гарно відпарює - має зручний отвір для заливання води - має функцію "ударного пару! - має різні режими глажки - зручна ручка Недодікі: За 5 років експлуатації недоліків не маю, вона моя подружка!