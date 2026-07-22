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  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.

Triikraud-aurutiOneTurn

GC213/10

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
Philipsi OneTurn hübriidtriikraud/auruti pakub võimsat, täpset jõudlust ülima mugavusega – ilma lauata, ilma ootamiseta, ilma lekkimiseta¹. Naudi teravaid, triikrauaga sarnaseid tulemusi kaks korda kiiremini ühes elegantses, lihtsasti kasutatavas lahenduses.²
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Uuenduslik tehnoloogia: sujuvad tulemused, 2× kiiremini²

Triikraua tulemused. Auruti mugavus.

  • Ülim mugavus. Koheselt kasutamiseks valmis.

  • Triikraua tulemused ilma kompromissideta

  • OneTurn - 2 funktsiooni, piiramatu vabadus

  • Pööratav pea täpseks ja kiireks kortsude silumiseks - Sinu kangas, Sinu valik

  • Kompaktne ja elegantne disain: sobib kaunilt igasse kodusse

Kasutamisvalmis sekunditega: ei mingit triikimislauda, ootamist ega segadust.

Kasutamisvalmis sekunditega: ei mingit triikimislauda, ootamist ega segadust.

Piisavalt võimas täismahulisteks triikimissessioonideks, kuid sekundite jooksul valmis viimase hetke puudutuseks – kompaktne Philipsi OneTurn muudab rõivahoolde vaevavabuks. Ilma ettevalmistuseta, ilma ootamiseta – lihtsalt teravad, kortsuvabad tulemused alati, kui Sind on vaja. Kiirusele ja paindlikkusele disainitud, kaasas mugav StyleMat – kerge, kokkuvoldatav triikimismatt, mida saab kasutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Selle mitmekihiline konstruktsioon aitab kasutamise ajal hallata kuumust ja niiskust, luues praktilise triikimispinna, olenemata sellest, kas valid aurutamise või triikimise.⁶

Triikraua tulemused ilma kompromissideta

Triikraua tulemused ilma kompromissideta

Koge täielikku triikimise võimsust ilma traditsioonilise aurutriikraua mahukuseta. Meie uuenduslik tehnoloogia pakub võimsat, ühtlast auru garanteeritud lekkimiseta¹ teravate, triikrauaga sarnaste tulemuste saavutamiseks igal kangal – õrnadest siididest struktureeritud puuvillani.

Triikrauast aurutiks ühe pöördega

Triikrauast aurutiks ühe pöördega

Täiuslik triikimine ja õrn aurutamine ühes kerges seadmes. Lihtsalt pöörates saad sujuvalt vahetada horisontaalse triikimise vahel struktureeritud riiete jaoks ja vertikaalse aurutamise vahel õrnade rõivaste jaoks. Ühtlane auru väljastus (45 g/min) igas asendis tagab laitmatud tulemused.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

22/07/2026

Latvija

Latvija

Gludina visu

Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

21/07/2026

Latvija

Latvija

Iesaku!

Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!

See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

15/06/2026

Latvija

Latvija

Praktisks un efektīvs

Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!

See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

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Lahtiütlused

  1. ¹ Tavalise kodukasutuse korral. Optimaalse jõudluse tagamiseks on vajalik regulaarne hooldus, perioodiline loputamine on nõutav

  2. ² Võrreldes Philipsi aurutriikraudadega, mille keskmine kaal on 2 kg ja kuumendusaeg umbes 2 minutit

  3. ³ Hea aurutamise jõudluse säilitamiseks on soovitatav kasutada loputusfunktsiooni iga kasutuskuu järel. Kui elad piirkonnas, kus on kõva vesi, kasuta funktsiooni sagedamini

  4. ⁴ Põhineb aurukiirusel, võrreldes Philipsi aurutriikrauaga (DST6120) vaikerežiimis

  5. ⁵ 1800 W 240 V juures

  6. ⁶ Kasuta Style Mat'i ainult lamedal, kuuma- ja aurukindlal pinnal. Aur võib kahjustada või põhjustada teatud materjalide viimistluse või mööbli värvimuutust