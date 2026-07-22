Kasutamisvalmis sekunditega: ei mingit triikimislauda, ootamist ega segadust.

Piisavalt võimas täismahulisteks triikimissessioonideks, kuid sekundite jooksul valmis viimase hetke puudutuseks – kompaktne Philipsi OneTurn muudab rõivahoolde vaevavabuks. Ilma ettevalmistuseta, ilma ootamiseta – lihtsalt teravad, kortsuvabad tulemused alati, kui Sind on vaja. Kiirusele ja paindlikkusele disainitud, kaasas mugav StyleMat – kerge, kokkuvoldatav triikimismatt, mida saab kasutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Selle mitmekihiline konstruktsioon aitab kasutamise ajal hallata kuumust ja niiskust, luues praktilise triikimispinna, olenemata sellest, kas valid aurutamise või triikimise.⁶