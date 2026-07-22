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Ülim mugavus. Koheselt kasutamiseks valmis.
Triikraua tulemused ilma kompromissideta
OneTurn - 2 funktsiooni, piiramatu vabadus
Pööratav pea täpseks ja kiireks kortsude silumiseks - Sinu kangas, Sinu valik
Kompaktne ja elegantne disain: sobib kaunilt igasse kodusse
Piisavalt võimas täielikeks triikimissessioonideks, kuid sekundite jooksul valmis viimase hetke puudutuseks – kompaktne Philipsi OneTurn muudab rõivahoolde lihtsaks. Pole vaja ettevalmistust ega ootamist – lihtsalt teravad, kortsuvabad tulemused alati, kui neid vajad. Kiiruse ja paindlikkuse jaoks loodud, kaasas mugav StyleMat – kerge, kokkupandav triikimismatt, mida saab kasutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Selle mitmekihiline konstruktsioon aitab kasutamise ajal hallata kuumust ja niiskust, luues praktilise triikimispinna olenemata sellest, kas valid aurutamise või triikimise.⁶
Koge täielikku triikimise jõudu ilma traditsioonilise aurutriikraua mahukuseta. Meie uuenduslik tehnoloogia pakub võimsat, ühtlast auru garanteeritud lekketa¹, et saavutada triikrauaga sarnaseid teravaid tulemusi igal kangal – õrnadest siididest struktureeritud puuvillani.
Täiuslik triikimine ja õrn aurutamine ühes kerges seadmes. Vaheta sujuvalt horisontaalse triikimise ja vertikaalse aurutamise vahel lihtsa pöördega – struktureeritud esemetele triikimine ja õrnadele rõivastele aurutamine. Ühtlane auruvoog (45 g/min) igas asendis tagab veatud tulemused.
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5-st
3
Auhinnad
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soovitab seda toodet
Cepetis11
22/07/2026
Latvija
Gludina visu
Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
zemene97
21/07/2026
Latvija
Iesaku!
Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!
See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Palma D
15/06/2026
Latvija
Praktisks un efektīvs
Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!
See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
See arvustus tehti tootele Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
¹ Tavalise kodukasutuse puhul. Optimaalse jõudluse tagamiseks on vajalik regulaarne hooldus, perioodiline loputamine on nõutav
² Võrreldes Philipsi aurutriikraudadega, mille keskmine kaal on 2 kg ja kuumutusaeg umbes 2 minutit
³ Hea aurutamise jõudluse säilitamiseks on soovitatav kasutada loputusfunktsiooni iga kasutuskuu järel. Kui elad piirkonnas, kus on kõva vesi, kasuta funktsiooni sagedamini
⁴ Põhineb aurukiirusel, võrreldes Philipsi aurutriikrauaga (DST6120) vaikerežiimis
⁵ 1800 W 240 V juures
⁶ Kasuta Style Mat'i ainult lamedal, kuuma- ja aurukindlal pinnal. Aur võib kahjustada või põhjustada teatud materjalide viimistluse või mööbli värvimuutust