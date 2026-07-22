Kasutamisvalmis sekunditega: ei mingit triikimislauda, ootamist ega segadust.

Piisavalt võimas täielikeks triikimissessioonideks, kuid sekundite jooksul valmis viimase hetke puudutuseks – kompaktne Philipsi OneTurn muudab rõivahoolde lihtsaks. Pole vaja ettevalmistust ega ootamist – lihtsalt teravad, kortsuvabad tulemused alati, kui neid vajad. Kiiruse ja paindlikkuse jaoks loodud, kaasas mugav StyleMat – kerge, kokkupandav triikimismatt, mida saab kasutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Selle mitmekihiline konstruktsioon aitab kasutamise ajal hallata kuumust ja niiskust, luues praktilise triikimispinna olenemata sellest, kas valid aurutamise või triikimise.⁶