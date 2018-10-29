Kasutamisvalmis sekunditega: ei mingit triikimislauda, ootamist ega segadust.

Piisavalt võimas täielikuks triikimiseks, kuid sekundite jooksul valmis viimasel hetkel parandamiseks – kompaktne Philipsi OneTurn muudab rõivahoolde lihtsaks. Ei vaja ettevalmistust ega ootamist, lihtsalt siled, kortsuvabad tulemused alati, kui vajad. Pehme triikimislaud on triikimislaua kujuga, suur triikimispind ja täiustatud 4-kihiline konstruktsioon pakuvad paremat tuge, stabiilsust ja niiskusejuhtimist mugavamaks triikimiskogemuseks. Kokkuvoldav ja lihtne hoiustada tänu integreeritud takjakinnistusele, saab kasutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt vastavalt erinevate rõivaste vajadustele.⁴