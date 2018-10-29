30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
GC215/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Ülim mugavus. Koheselt kasutamiseks valmis.
Triikraua tulemused ilma kompromissideta
OneTurn - 2 funktsiooni, piiramatu vabadus
Pööratav pea täpseks ja kiireks kortsude silumiseks - Sinu kangas, Sinu valik
Kompaktne ja elegantne disain: sobib kaunilt igasse kodusse
Piisavalt võimas täielikuks triikimiseks, kuid sekundite jooksul valmis viimasel hetkel parandamiseks – kompaktne Philipsi OneTurn muudab rõivahoolde lihtsaks. Ei vaja ettevalmistust ega ootamist, lihtsalt siled, kortsuvabad tulemused alati, kui vajad. Pehme triikimislaud on triikimislaua kujuga, suur triikimispind ja täiustatud 4-kihiline konstruktsioon pakuvad paremat tuge, stabiilsust ja niiskusejuhtimist mugavamaks triikimiskogemuseks. Kokkuvoldav ja lihtne hoiustada tänu integreeritud takjakinnistusele, saab kasutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt vastavalt erinevate rõivaste vajadustele.⁴
Koge täielikku triikimise võimsust ilma traditsioonilise aurutriikraua mahukuseta. Meie uuenduslik tehnoloogia pakub võimsat, ühtlast auru garanteeritud lekketa¹ triikrauaga sarnaste siledateks tulemusteks igal kangal – õrnadest siididest struktureeritud puuvillani.
Täiuslik triikimine ja õrn aurutamine ühes kerges seadmes. Vaheta sujuvalt horisontaalse triikimise ja vertikaalse aurutamise vahel lihtsa pöördega – esimene struktureeritud rõivaste jaoks, teine õrnade kangaste jaoks. Ühtlane auru väljastus (45 g/min) igas asendis tagab veatu tulemuse.
Arvustused
¹ Tavalise kodukasutuse puhul. Optimaalse jõudluse tagamiseks on oluline regulaarne hooldus, vajalik on perioodiline loputamine
² Võrreldes Philipsi aurutriikraudadega, mille keskmine kaal on 2 kg ja kuumenemisaeg umbes 2 minutit
³ Hea aurutamise jõudluse säilitamiseks on soovitatav kasutada loputusfunktsiooni iga kasutuskuu järel. Kui elad piirkonnas, kus on kõva vesi, kasuta funktsiooni sagedamini
⁴ Põhineb aurukiirusel, võrreldes Philipsi aurutriikrauaga (DST6120) vaikimisi režiimis
⁵ 1800 W 240 V juures
⁶ Kasuta pehmet triikimisalust ainult lamedal, kuuma- ja aurukindlal pinnal. Aur võib kahjustada või põhjustada värvimuutusi teatud materjalide viimistlusel või mööblil