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  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
  • Triikraua tulemused. Auruti mugavus.

Triikraud-aurutiOneTurn

GC215/20

Triikraua tulemused. Auruti mugavus.
Philipsi OneTurn hübriidtriikraud/auruti pakub võimsat, täpset jõudlust ülima mugavusega – ei vaja triikimislauda, ootamist ega lekke¹. Naudi triikrauaga sarnaseid siledaid tulemusi kaks korda kiiremini ühes elegantses, hõlpsasti kasutatava lahenduses.²
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Uuenduslik tehnoloogia: sujuvad tulemused 2× kiiremini²

Triikraua tulemused. Auruti mugavus.

  • Ülim mugavus. Koheselt kasutamiseks valmis.

  • Triikraua tulemused ilma kompromissideta

  • OneTurn - 2 funktsiooni, piiramatu vabadus

  • Pööratav pea täpseks ja kiireks kortsude silumiseks - Sinu kangas, Sinu valik

  • Kompaktne ja elegantne disain: sobib kaunilt igasse kodusse

Kasutamisvalmis sekunditega: ei mingit triikimislauda, ootamist ega segadust.

Kasutamisvalmis sekunditega: ei mingit triikimislauda, ootamist ega segadust.

Piisavalt võimas täielikuks triikimiseks, kuid sekundite jooksul valmis viimasel hetkel parandamiseks – kompaktne Philipsi OneTurn muudab rõivahoolde lihtsaks. Ei vaja ettevalmistust ega ootamist, lihtsalt siled, kortsuvabad tulemused alati, kui vajad. Pehme triikimislaud on triikimislaua kujuga, suur triikimispind ja täiustatud 4-kihiline konstruktsioon pakuvad paremat tuge, stabiilsust ja niiskusejuhtimist mugavamaks triikimiskogemuseks. Kokkuvoldav ja lihtne hoiustada tänu integreeritud takjakinnistusele, saab kasutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt vastavalt erinevate rõivaste vajadustele.⁴

Triikraua tulemused ilma kompromissideta

Triikraua tulemused ilma kompromissideta

Koge täielikku triikimise võimsust ilma traditsioonilise aurutriikraua mahukuseta. Meie uuenduslik tehnoloogia pakub võimsat, ühtlast auru garanteeritud lekketa¹ triikrauaga sarnaste siledateks tulemusteks igal kangal – õrnadest siididest struktureeritud puuvillani.

Triikrauast aurutiks ühe pöördega

Triikrauast aurutiks ühe pöördega

Täiuslik triikimine ja õrn aurutamine ühes kerges seadmes. Vaheta sujuvalt horisontaalse triikimise ja vertikaalse aurutamise vahel lihtsa pöördega – esimene struktureeritud rõivaste jaoks, teine õrnade kangaste jaoks. Ühtlane auru väljastus (45 g/min) igas asendis tagab veatu tulemuse.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. ¹ Tavalise kodukasutuse puhul. Optimaalse jõudluse tagamiseks on oluline regulaarne hooldus, vajalik on perioodiline loputamine

  2. ² Võrreldes Philipsi aurutriikraudadega, mille keskmine kaal on 2 kg ja kuumenemisaeg umbes 2 minutit

  3. ³ Hea aurutamise jõudluse säilitamiseks on soovitatav kasutada loputusfunktsiooni iga kasutuskuu järel. Kui elad piirkonnas, kus on kõva vesi, kasuta funktsiooni sagedamini

  4. ⁴ Põhineb aurukiirusel, võrreldes Philipsi aurutriikrauaga (DST6120) vaikimisi režiimis

  5. ⁵ 1800 W 240 V juures

  6. ⁶ Kasuta pehmet triikimisalust ainult lamedal, kuuma- ja aurukindlal pinnal. Aur võib kahjustada või põhjustada värvimuutusi teatud materjalide viimistlusel või mööblil