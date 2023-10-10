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  • Tõhus triikimislaud
  • Tõhus triikimislaud

-Triikimislaud

GC221/98

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Tõhus triikimislaud
Triikimislaual on triikimiskogemuse juures tähtis roll. Philipsi triikimislaud on loodud nii, et triikimine oleks kiirem ja lihtsam.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tõhus triikimislaud

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Mitmekihiline triikimislaua kate sujuvaks libisemiseks

Mitmekihiline triikimislaua kate sujuvaks libisemiseks

Triikimislaua kate on valmistatud 100% puuvillasest ning seda toetavad vahu- ja vildikihid. Tänu sellele kombinatsioonile on triikimispind mugav ja sile.

Stabiilne konstruktsioon: transpordilukk ja jalakorgid

Stabiilne konstruktsioon: transpordilukk ja jalakorgid

Transpordilukk ennetab triikimise ajal laua tahtmatut kokkukukkumist ja hoiab laua ka hoiundamise ajal suletuna. Triikimislaud toetub topeltjalgade konstruktsioonile, mille libisemiskindlad jalakorgid tagavad lisastabiilsuse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/10/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

зручна однозначно

Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - GC221/98 Прасувальна дошка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - GC221/98 Прасувальна дошка

12/03/2026

Srbija

Srbija

Najbolja daska

Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi

Positiivsed omadused

Preporučujem, svakako!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - GC221/98 Daska za peglanje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele - GC221/98 Daska za peglanje

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