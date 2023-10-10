30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Loodud aurugeneraatoritele
Triikimislaua kate on valmistatud 100% puuvillasest ning seda toetavad vahu- ja vildikihid. Tänu sellele kombinatsioonile on triikimispind mugav ja sile.
Transpordilukk ennetab triikimise ajal laua tahtmatut kokkukukkumist ja hoiab laua ka hoiundamise ajal suletuna. Triikimislaud toetub topeltjalgade konstruktsioonile, mille libisemiskindlad jalakorgid tagavad lisastabiilsuse.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
оксан
10/10/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
зручна однозначно
Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - GC221/98 Прасувальна дошка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - GC221/98 Прасувальна дошка
NaTash
12/03/2026
Srbija
Najbolja daska
Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi
Positiivsed omadused
Preporučujem, svakako!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - GC221/98 Daska za peglanje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele - GC221/98 Daska za peglanje