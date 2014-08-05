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Tootmine lõpetatud
Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
Selleks et saavutaksite iga päev suurepäraseid tulemusi, vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja Calc busteri tabletiga praktiline triikraud on hea hinna ja kvaliteedi suhtega!
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 40 g/min; 130 g auruvoog
SteamGlide-tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2400 W
2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Jest świetne
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Positiivsed omadused
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Negatiivsed omadused
Минусов нет.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2019-07-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2019-06-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2019-06-29