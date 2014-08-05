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Tootmine lõpetatud

PowerLifeAurutriikraud

GC2960/50

5

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Selleks et saavutaksite iga päev suurepäraseid tulemusi, vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja Calc busteri tabletiga praktiline triikraud on hea hinna ja kvaliteedi suhtega!

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlide'i tallaga

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

  • Auruvoog 40 g/min; 130 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

130 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

130 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

05/08/2014

Polska

Polska

Jest świetne

Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Positiivsed omadused

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Negatiivsed omadused

Минусов нет.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2019-07-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2019-06-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2960/50 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2019-06-29

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.