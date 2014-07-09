Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.