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  • Jõud koos täpsusega

Tootmine lõpetatud

AzurAurutriikraud

GC4412/02

3.7

| (3) Auhinnad

1 auhind

Jõud koos täpsusega

Lihtsamaks ja sujuvamaks triikimiseks soovite te libisemise ja tõhusa auru parimat kombinatsiooni. See Philipsi SteamGlide'i tallaga triikraud pakub teile mõlemast parimat!

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Superaur, superlibisev triikraud

Jõud koos täpsusega

  • 150 g võimas auruvoog

  • 2400 W

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Kuni 150 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Kuni 150 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Triikraua 150 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige visamad kortsud.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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3.7

5-st

3

Auhinnad

5
2
1

09/07/2014

Polska

Polska

Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.

Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe

19/09/2012

Polska

Polska

Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.

Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe

28/06/2016

Polska

Polska

niby ok jednak...

Generalnie ok, co do prasowania i użytkowania. Jednak po 3,5 roku zaczęło robić zwarcia instalacji. Po kilkunastu minutach prasowania wywala bezpiecznik różnicowy w mieszkaniu (instalacja nowa, niespełna 3 letnia). Jak dla mnie jest to wada, która dyskwalifikuje produkt. Za te pieniądze powinien służyć nieco dłużej... Więcej philipsa nie będzie

See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe

See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe

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