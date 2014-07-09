30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
GC4412/02
Jõud koos täpsusega
Lihtsamaks ja sujuvamaks triikimiseks soovite te libisemise ja tõhusa auru parimat kombinatsiooni. See Philipsi SteamGlide'i tallaga triikraud pakub teile mõlemast parimat!
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
150 g võimas auruvoog
2400 W
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.
2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.
Triikraua 150 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige visamad kortsud.
Auhinnad
3.7
5-st
3
Auhinnad
dariooooo
09/07/2014
Polska
Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.
Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe
ewka0512
19/09/2012
Polska
Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.
Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Staszku
28/06/2016
Polska
niby ok jednak...
Generalnie ok, co do prasowania i użytkowania. Jednak po 3,5 roku zaczęło robić zwarcia instalacji. Po kilkunastu minutach prasowania wywala bezpiecznik różnicowy w mieszkaniu (instalacja nowa, niespełna 3 letnia). Jak dla mnie jest to wada, która dyskwalifikuje produkt. Za te pieniądze powinien służyć nieco dłużej... Więcej philipsa nie będzie
See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe
See arvustus tehti tootele Azur GC4412/02 Żelazko parowe