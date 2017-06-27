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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
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  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4506/21

4.9

| (85) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks kauakestva auru tagamiseks, auru automaatseks juhtimiseks ja SteamGlide’i tallaga.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Auruvoog 45 g/min; 170 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.9

5-st

85

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2
1

27/06/2017

Polska

Polska

Świetny sprzęt

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko pomocne zapracowanym mamom. Stosy ubrań znikają szybko, ponieważ prasowanie jest łatwe i wygodne.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

13/06/2017

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele wspaniałych funkcji

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo Bardzo Polecam Cudowne Urządzenie łatwe do obsługi najlepsze jakie miałam, bardzo szybko prasuje zwalcza wszystkie zagniecenia jest bardzo poręczne i dochodzi do wszytskich jak najmnijeszych zagnieceń. Szybko można dobrać każdą temperaturę żeby wykorzystać do każdego materiału. Z każdym materiałem sobie radzi. Najlepszy sprzęt jaki kolweik miała bardzo polecam. Za taką cenę warto go mieć.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

12/06/2017

Polska

Polska

Ten produkt jest mocny :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko to przetestowałam porównując do modelu niższego, azur performer. Ba dużo mocniejsze uderzenie pary, prasuje z łatwością nawet najbardziej wymagającą odzież. Szybko się nagrzewa i ma dość pojemny zbiornik na wodę. Stopa prowadzi się bardzo łatwo i zwinnie. Jest odrobinę lepszy od "niższego brata" właśnie przez to, że mocniej paruje :) Produkt godny polecenia spośród zwykłych żelazek.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

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  1. Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga