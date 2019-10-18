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Tootmine lõpetatud
Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, automaatne aurukontrollitehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide Plus tald tagavad kauakestvama aurujõudluse.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 45 g/min; 170 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.
Auhinnad
4.8
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Habossüti
18/10/2019
Magyarország
Kiváló termék
Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Andrea50
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
RobertE
09/07/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Foarte usor de folosit, e elegant si util. Recomand.
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See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30
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See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30