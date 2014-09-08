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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4511/97

4.8

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam

Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, automaatne aurukontrollitehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide Plus tald tagavad kauakestvama aurujõudluse.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga

Kiirem, kergem ja nutikam

  • 180 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • 2400 W

  • Quick Calc Release

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 180 g

Võimas auruvoog kuni 180 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

08/09/2014

Polska

Polska

Doskonałe żelazko

Świetne żelazko, przyjemnie się pracuje. Produkuje dużo pary co ułatwia pracowanie. Jestem od niego uzależniona.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe

07/05/2019

România

România

*****

Este cel mai bun fier de călcat pe care l-am avut,este foarte ușor de manevrat și foarte eficient!Recomand!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur

14/01/2016

România

România

Ideal

Alune foarte usor, il folosesc 90% pentru camasi. Timpul de calcare s-a redus considerabil cu acest model.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.