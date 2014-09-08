30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, automaatne aurukontrollitehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide Plus tald tagavad kauakestvama aurujõudluse.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
180 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
2400 W
Quick Calc Release
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
beciakazmierczak
08/09/2014
Polska
Doskonałe żelazko
Świetne żelazko, przyjemnie się pracuje. Produkuje dużo pary co ułatwia pracowanie. Jestem od niego uzależniona.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe
Cyly
07/05/2019
România
*****
Este cel mai bun fier de călcat pe care l-am avut,este foarte ușor de manevrat și foarte eficient!Recomand!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur
MihaiC
14/01/2016
România
Ideal
Alune foarte usor, il folosesc 90% pentru camasi. Timpul de calcare s-a redus considerabil cu acest model.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur