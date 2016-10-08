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Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, tehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide'i tald tagavad kauakestva aurujõudluse.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
180 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
2400 W
Quick Calc Release
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
4.7
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Monika39
08/10/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam
Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Anna09876
08/10/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam
Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска