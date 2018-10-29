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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
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  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4513/30

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam

Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, tehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide'i tald tagavad kauakestva aurujõudluse.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Aur 45 g/min; 165g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 165 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Kuni 165 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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