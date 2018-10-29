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Tootmine lõpetatud
GC4513/30
Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, tehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide'i tald tagavad kauakestva aurujõudluse.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 45 g/min; 165g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
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