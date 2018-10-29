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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4514/30

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam

Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, tehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide'i tald tagavad kauakestva aurujõudluse.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2400 W

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 180 g

Võimas auruvoog kuni 180 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.