Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.