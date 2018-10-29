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Tootmine lõpetatud
GC4514/30
Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, tehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide'i tald tagavad kauakestva aurujõudluse.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2400 W
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.
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