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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Main in-use photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4515/36

4.9

| (10) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja SteamGlide Plusi tald.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.9

5-st

10

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a termék minden szempontból kivàló

Könnyű hasznàlni, jó a kialakítása ,hatékony és designos

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

11/02/2019

Magyarország

Magyarország

Egyszerűen imádom, mert mindentéren azt tudja, amit kell.

Nagyon örülök, hogy végre megtaláltam a számomra tökéletes vasalót. A választáskor egyértelműen az orra miatt esett rá a döntésem és megérte, mert imádom, hogy a legkisebb részekhez is hozzáférhetek vele. A másik a hirtelen leadható extra gőz mennyiség, egy-egy makacsabb gyűrődés esetén aranyat ér. Az általam kiemelt kedvenc tulajdonságai mellett nagyon szeretem, hogy könnyen siklik, nem kell bajlódni a vízkőmentesítéssel, a gőz mindig szépen és egyenletesen jön, és ráadásul könnyű vasaló.

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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

08/02/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, precíz kivitelezés.

Nagyon szeretem, igazán könnyű vele vasalni. A "hegyes" orrával könnyen tudok bármilyen kis dolgot, élet vasalni stb. Tökéletes a formája, rááll az ember kezére. Gőzfunkciója hibátlan, gyorsan melegszik, szinte azonnal lehet vele vasalni. Csak ajánlani tudom! Igaz még csak max 1 hónapja van még de nagyon szeretem.

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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

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  1. Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga