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Tootmine lõpetatud
GC4520/45
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 50 g/min; 190 g auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2600 W
2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.
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