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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4520/97

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam

Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Kiirem, kergem ja nutikam

  • 190 g võimas auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • 2600 W

  • Quick Calc Release

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 190 g

Võimas auruvoog kuni 190 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Пока что лучший утюг!

Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна

Positiivsed omadused

постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий

Negatiivsed omadused

нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2019-10-26

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2019-10-26

28/07/2020

Україна

Україна

Цена соответствует качеству

Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.

Positiivsed omadused

не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2019-07-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2019-07-28

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.