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Tootmine lõpetatud
Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
190 g võimas auruvoog
T-ionicGlide tald
2600 W
Quick Calc Release
2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
26/10/2021
Україна
Пока что лучший утюг!
Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна
Positiivsed omadused
постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий
Negatiivsed omadused
нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2019-10-26
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2019-10-26
BestGirl
28/07/2020
Україна
Цена соответствует качеству
Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.
Positiivsed omadused
не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2019-07-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2019-07-28