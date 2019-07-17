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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4521/97

4.3

| (8) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam

Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Kiirem, kergem ja nutikam

  • 200 g võimas auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • 2600 W

  • Quick Calc Release

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 200 g

Võimas auruvoog kuni 200 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.3

5-st

8

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

3
2

17/07/2019

Polska

Polska

Idealne <3

rewelacyjne, niemal samo prasuje, funkcja automatycznego wyłączania jest genialnym wymysłem!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe

16/10/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobre żelazko

Żelazko mam od jakiegoś miesiąca i póki co jestem bardzo zadowolony - bardzo dobrze się prasuje, dodatkowy wyrzut pary działa bardzo sprawnie i faktycznie pomaga w prasowaniu. Jeszcze nie wiem czy funkcja samoczyszczenia jest efektywna, bo za krótko używam żelazka... Zdecydowanie polecam każdemu :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

03/10/2016

Polska

Polska

trafiony zakup

Spodobało mi się bo było czarne :) , ale kolor nie prasuje, poczytałem, mama ma też Philipsa dlatego wiedziałem, że nie będzie źle, kupiłem, nie żałuję, tylko mam kłopot bo córce się spodobało prasowanie, a jest dziecinnie proste, po miesiącu mogę stwierdzić, że zakup był udany.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.