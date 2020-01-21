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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 45 g/min; 210 g võimas auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2000 W
T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.
Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.
Uudne juhtmesuunaja lihtsalt kinnitub klõpsatusega triikimislaua külge ja suunab juhtme triikimise ajal eemale.
Auhinnad
4.7
5-st
117
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Byczek12
21/01/2020
Polska
Doskonała jakość do ceny
Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia
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See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Dominik27
06/03/2018
Polska
Łatwe i dokładne prasowanie
Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!
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See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
monika44
26/06/2017
Polska
Zaskoczy każdego !
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .
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See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
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See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga