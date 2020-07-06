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Tootmine lõpetatud
Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide’i tald.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 45 g/min; 220 g võimas auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2400 W
2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Auhinnad
4.8
5-st
173
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Gosposia 22
06/07/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt godny polecenia.
Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Juju88
12/06/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Jest świetne.
Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Mati13
10/09/2019
Polska
Jest jak baletnica
Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga