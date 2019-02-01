TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Tootmine lõpetatud

Azur IonicSteam Iron

GC4630/02

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Eemaldab hõlpsalt kortsud puuvillast ja linasest

Eemalda isegi kõige raskemad kortsud tänu Ionic DeepSteam tehnoloogiale. See võimas aurutriikraud tekitab 50% väiksemaid auruosakesi, mis tungivad sügavale raskesti töödeldavatesse kangastesse nagu puuvill ja linane, nii et saavutad suurepärased tulemused lihtsalt!

Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Võimas triikimine Ionic DeepSteam tehnoloogiaga

Eemaldab hõlpsalt kortsud puuvillast ja linasest

  • Ionic Deepsteam

50% väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale raskete kortside eemaldamiseks

50% väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale raskete kortside eemaldamiseks

Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad sügavamale kangasse. See tähendab, et isegi kõige raskemad kortsud eemaldatakse lihtsalt.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pideva aurutootmisega kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/02/2019

România

România

Excelent

Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.