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Tootmine lõpetatud
Eemaldab hõlpsalt kortsud puuvillast ja linasest
Eemalda isegi kõige raskemad kortsud tänu Ionic DeepSteam tehnoloogiale. See võimas aurutriikraud tekitab 50% väiksemaid auruosakesi, mis tungivad sügavale raskesti töödeldavatesse kangastesse nagu puuvill ja linane, nii et saavutad suurepärased tulemused lihtsalt!
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Ionic Deepsteam
Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad sügavamale kangasse. See tähendab, et isegi kõige raskemad kortsud eemaldatakse lihtsalt.
Philipsi aurutriikraua pideva aurutootmisega kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Alia
01/02/2019
România
Excelent
Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur