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Tootmine lõpetatud
GC4641/02
Eemaldab lihtsalt kortsud puuvillaselt ja linaselt riidelt
Ioniseeritud DeepSteam funktsiooni tõttu eemaldab isegi kõige raskemad kortsud. See võimas aurutriikraud tekitab 50% võrra väiksemaid auruosakesi, mis tungivad suurepäraste tulemuste saamiseks sügavale rasketesse kangastesse!
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Ioniseeritud DeepSteam
Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad sügavamale kangasse. See tähendab, et isegi kõige raskemad kortsud eemaldatakse lihtsalt.
Philipsi aurutriikraua pideva aurutootmisega kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.
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