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  • Eemaldab lihtsalt kortsud puuvillaselt ja linaselt riidelt
  • Eemaldab lihtsalt kortsud puuvillaselt ja linaselt riidelt

Tootmine lõpetatud

Azur IonicAurutriikraud

GC4641/02

1 auhind

Eemaldab lihtsalt kortsud puuvillaselt ja linaselt riidelt

Ioniseeritud DeepSteam funktsiooni tõttu eemaldab isegi kõige raskemad kortsud. See võimas aurutriikraud tekitab 50% võrra väiksemaid auruosakesi, mis tungivad suurepäraste tulemuste saamiseks sügavale rasketesse kangastesse!

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ioniseeriva DeepSteam-süsteemiga on tõhus triikida

Eemaldab lihtsalt kortsud puuvillaselt ja linaselt riidelt

  • Ioniseeritud DeepSteam

50% väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale raskete kortside eemaldamiseks

50% väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale raskete kortside eemaldamiseks

Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad sügavamale kangasse. See tähendab, et isegi kõige raskemad kortsud eemaldatakse lihtsalt.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pideva aurutootmisega kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Tehnilised andmed

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