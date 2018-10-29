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  • Standard Product Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
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  • Alternative Product Photograph Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Standard Product Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Pro Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00

Tootmine lõpetatud

Azur ProAurutriikraud

GC4879/00

1 auhind

Võimas täiuslikkus, iga kord

Azur Pro aurutriikraua võimas auruvoog muudab triikimise hämmastavalt kiireks ja tagab täiuslikud tulemused. Triikimine on nüüd lihtne ülikiire libisemise, suurema veepaagi ja sisseehitatud katlakivi anumaga

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Võimsa auruga käib kortsueemaldus kiirelt

Võimas täiuslikkus, iga kord

  • 2800 W

  • 50 g/min; 220 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

2800 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2800 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2800 W võimsus tagab kiire kuumenemise ja parima jõudluse.

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Käepidet on mugav triikimise ajal hoida

Käepidet on mugav triikimise ajal hoida

Aurutriikraua peal olev läbimõeldud pehme käepide muudab triikimise mugavamaks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.