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Tootmine lõpetatud
GC4879/00
Võimas täiuslikkus, iga kord
Azur Pro aurutriikraua võimas auruvoog muudab triikimise hämmastavalt kiireks ja tagab täiuslikud tulemused. Triikimine on nüüd lihtne ülikiire libisemise, suurema veepaagi ja sisseehitatud katlakivi anumaga
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2800 W
50 g/min; 220 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2800 W võimsus tagab kiire kuumenemise ja parima jõudluse.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Aurutriikraua peal olev läbimõeldud pehme käepide muudab triikimise mugavamaks.
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