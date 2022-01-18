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Mitme nurga alla seadistatav triikimislaud
OptimalTEMP tehnoloogia
Topeltsoojenduse tehnoloogia
OptimalTEMPi kuumutusplaat
Topeltküttega tehnoloogia võimaldab saavutada võimsat läbitungivat auru, et kõrvaldada teie riietelt kortsud, tagades võimalikult hea väljanägemise.
OptimalTEMP-tehnloloogia tagab, et ühtegi triikimiseks sobivat kangast ei põletata, te võite triikida kõike teksast siidini ühe optimaalse temperatuuriseadistuse juures.
Tapab 99,9% bakteritest** ja eemaldab lõhnad, et hoida rõivad värskena ja pikendada nende kasutusiga.
Auhinnad
5.0
5-st
38
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
tonya88
18/01/2022
Україна
Kampaania osa
Качественный отпариватель
Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.
Positiivsed omadused
Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал
Negatiivsed omadused
Коротковатый шнур
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Kenny23
18/01/2022
Україна
Многофункциональный отпариватель
Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.
Positiivsed omadused
занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку
Negatiivsed omadused
не хватает зажима для тремпеля
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
17/01/2022
Україна
Kampaania osa
Качественный, удобный отпариватель
До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!
Positiivsed omadused
Быстрота , удобство , функциональность
Negatiivsed omadused
Коротковатый шнур
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Kõigile triikimiseks sobivatele kangastele*
„Katkematu auruvoog eemaldab lõhnad ja tapab >99,9% bakteritest ja tolmulestadest*