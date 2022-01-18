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  • Täielik kõik-ühes lahendus
  • Täielik kõik-ühes lahendus
  • Täielik kõik-ühes lahendus
  • Täielik kõik-ühes lahendus
  • Täielik kõik-ühes lahendus
  • Täielik kõik-ühes lahendus
  • Täielik kõik-ühes lahendus
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All-in-One 8000Kõik-ühes triikimislahendus

GC628/80

5
| (38) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Täielik kõik-ühes lahendus
Kõik-ühes triikimislahendus 8000 tagab suurepärase kortsude eemaldamise kõigilt teie rõivastelt tänu võimsale aurujoale ja mitme nurga alla seadistatavale lauale, mis tagab ülima mugavuse. Tuleb toime igasuguste rõivakortsudega isegi kõige keerulisemates piirkondades.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Mugav triikimine reguleeritava kaldenurgaga triikimislaua abil

Täielik kõik-ühes lahendus

  • Mitme nurga alla seadistatav triikimislaud

  • OptimalTEMP tehnoloogia

  • Topeltsoojenduse tehnoloogia

  • OptimalTEMPi kuumutusplaat

Dual Heating tehnoloogia tõhusa läbitungiva auru saamiseks

Dual Heating tehnoloogia tõhusa läbitungiva auru saamiseks

Topeltküttega tehnoloogia võimaldab saavutada võimsat läbitungivat auru, et kõrvaldada teie riietelt kortsud, tagades võimalikult hea väljanägemise.

OptimalTEMP, põletusjäljed välistatud*

OptimalTEMP-tehnloloogia tagab, et ühtegi triikimiseks sobivat kangast ei põletata, te võite triikida kõike teksast siidini ühe optimaalse temperatuuriseadistuse juures.

Värskendage hõlpsasti oma rõivaid

Tapab 99,9% bakteritest** ja eemaldab lõhnad, et hoida rõivad värskena ja pikendada nende kasutusiga.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

38

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

18/01/2022

Україна

Україна

Качественный отпариватель

Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.

Positiivsed omadused

Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал

Negatiivsed omadused

Коротковатый шнур

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

18/01/2022

Україна

Україна

Многофункциональный отпариватель

Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.

Positiivsed omadused

занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку

Negatiivsed omadused

не хватает зажима для тремпеля

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

17/01/2022

Україна

Україна

Качественный, удобный отпариватель

До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!

Positiivsed omadused

Быстрота , удобство , функциональность

Negatiivsed omadused

Коротковатый шнур

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kõigile triikimiseks sobivatele kangastele*

  2. „Katkematu auruvoog eemaldab lõhnad ja tapab >99,9% bakteritest ja tolmulestadest*