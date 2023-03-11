Odlična je! ne samo da dobro pegla nego je para toliko odlična da izravna i najmanji nabor. Sa običnim peglama je uvijek bila muka teško "nabrane" dijelove izravnati međutim sa ovom parnom postajom to odlazi nevjerojatno. U vrlo kratkom roku se sve napravi. Jedna napomena obavezno se mora paziti na jačinu temperature posebito za osjetljive tkanine tipa zavjese, vjenčanice...itd (to vam govori koliko je jaka). Vrlo je jednostavna za korištenje ima sve što je potrebno za kvalitetno opeglano rublje. Definitivno preporučam!