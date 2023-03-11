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  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*

Tootmine lõpetatud

FastCare CompactAurugeneraatoriga triikraud

GC6722/20

5
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
Jõuline ja pidev aur toimib aurutriikrauaga võrreldes kiiremini. Samuti on seadmel lihtsasti täidetav veepaak, mis soojeneb kiiresti. Kompaktne ja kerge lihtsaks hoiulepanekuks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*

  • Pumba rõhk kuni 5,2 baari

  • Kuni 300 g võimas auruvoog

  • 1,5 l fikseeritud veepaak

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Tugev pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti tugev aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

Calc Cleani mahuti kuulub komplekti – ei kassettidele ja lisakuludele

Calc Cleani mahuti kuulub komplekti – ei kassettidele ja lisakuludele

Meie sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteem Smart Calc Clean tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust meelde. Süsteemi kuulub mahuti, mis lihtsustab katlakivi eemaldamist. Seega ei ole vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.

Kerge ja kompaktne, et oleks lihtne kasutada ja hoiule panna

Kerge ja kompaktne, et oleks lihtne kasutada ja hoiule panna

Kerget ja kompaktset seadet on lihtne hoiule panna ja see mahub kenasti triikimislauale. Tänu ainulaadsele ProVelocity tehnoloogiale on meie triikimissüsteem väiksemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

11/03/2023

Srbija

Srbija

Odlična pegla

Pegla je odlična,bez problema rešava nabore na odeći,brzo i jednostavno! Philips je ponovo opravdao svoje ime i kvalitet! 🤗❤

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom

15/03/2022

България

България

Чудесна

Глади много добре и много бързо. Много съм доволна.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор

16/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlična!!!

Odlična je! ne samo da dobro pegla nego je para toliko odlična da izravna i najmanji nabor. Sa običnim peglama je uvijek bila muka teško "nabrane" dijelove izravnati međutim sa ovom parnom postajom to odlazi nevjerojatno. U vrlo kratkom roku se sve napravi. Jedna napomena obavezno se mora paziti na jačinu temperature posebito za osjetljive tkanine tipa zavjese, vjenčanice...itd (to vam govori koliko je jaka). Vrlo je jednostavna za korištenje ima sve što je potrebno za kvalitetno opeglano rublje. Definitivno preporučam!

Positiivsed omadused

Odlična je

Negatiivsed omadused

/

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Võrreldes Philipsi aurutriikrauaga PowerLife