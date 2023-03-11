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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 5,2 baari
Kuni 300 g võimas auruvoog
1,5 l fikseeritud veepaak
Tugev pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti tugev aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Meie sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteem Smart Calc Clean tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust meelde. Süsteemi kuulub mahuti, mis lihtsustab katlakivi eemaldamist. Seega ei ole vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.
Kerget ja kompaktset seadet on lihtne hoiule panna ja see mahub kenasti triikimislauale. Tänu ainulaadsele ProVelocity tehnoloogiale on meie triikimissüsteem väiksemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.
Auhinnad
5.0
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Filip31
11/03/2023
Srbija
Odlična pegla
Pegla je odlična,bez problema rešava nabore na odeći,brzo i jednostavno! Philips je ponovo opravdao svoje ime i kvalitet! 🤗❤
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom
Паф2
15/03/2022
България
Чудесна
Глади много добре и много бързо. Много съм доволна.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор
Marilyn19
16/08/2020
Hrvatska
Odlična!!!
Odlična je! ne samo da dobro pegla nego je para toliko odlična da izravna i najmanji nabor. Sa običnim peglama je uvijek bila muka teško "nabrane" dijelove izravnati međutim sa ovom parnom postajom to odlazi nevjerojatno. U vrlo kratkom roku se sve napravi. Jedna napomena obavezno se mora paziti na jačinu temperature posebito za osjetljive tkanine tipa zavjese, vjenčanice...itd (to vam govori koliko je jaka). Vrlo je jednostavna za korištenje ima sve što je potrebno za kvalitetno opeglano rublje. Definitivno preporučam!
Positiivsed omadused
Odlična je
Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja
Võrreldes Philipsi aurutriikrauaga PowerLife