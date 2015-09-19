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Kiire ja tõhus triikimine
Philipsi InstantCare'i aurutriikraud on loodud algusest kuni lõpuni triikimise kiirendamiseks ja on 2 minutiga kasutusvalmis. Suruauru voog kiirendab triikimist, tungides sügavamale riidesse, et eemaldada kõik kortsud.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
5 baari
ECO
220 g võimas auruvoog
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
Triikraud kaalub ainult 1,2 kg, muutes triikimise kergeks ja pingutust mittenõudvaks.
Auhinnad
4.0
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2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Krys7
19/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
znacznie ułatwia prasowanie
Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem
Anna0909
19/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
znacznie ułatwia prasowanie
Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem