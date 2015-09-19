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  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine

Tootmine lõpetatud

InstantCareSuruauruga aurugeneraator

GC7540/02

4

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire ja tõhus triikimine

Philipsi InstantCare'i aurutriikraud on loodud algusest kuni lõpuni triikimise kiirendamiseks ja on 2 minutiga kasutusvalmis. Suruauru voog kiirendab triikimist, tungides sügavamale riidesse, et eemaldada kõik kortsud.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

2-minutise kiire alustamisega, igal ajal täidetav triikraud

Kiire ja tõhus triikimine

  • 5 baari

  • ECO

  • 220 g võimas auruvoog

Kuni 5-baarine aurusurve

Kuni 5-baarine aurusurve

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.

Kerge triikraud mugavaks triikimiseks

Triikraud kaalub ainult 1,2 kg, muutes triikimise kergeks ja pingutust mittenõudvaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

19/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

znacznie ułatwia prasowanie

Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

19/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

znacznie ułatwia prasowanie

Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.