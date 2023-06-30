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  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*

PerfectCare CompactAurugeneraatoriga triikraud

GC7846/80

4.7
| (31) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
Võimas pidev aur kiirendab triikimist ja tänu meie OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole temperatuuri vaja reguleerida. Kompaktne ja kerge seade, mida on lihtne kasutada ja hoiustada.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Meie kõige kompaktsem triikimissüsteem

Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*

  • Pumba rõhk kuni 6,5 baari

  • Kuni 420 g võimas auruvoog

  • Veepaagi maht 1,5 l

  • Kandmislukk

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Tugev pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti tugev aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.

Ohutu kõikidele triigitavatele rõivaesemetele – mitte ühtegi põletusjälge

Ohutu kõikidele triigitavatele rõivaesemetele – mitte ühtegi põletusjälge

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.7

5-st

31

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

3

30/06/2023

Україна

Україна

Бомба-це бомба

Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!

Positiivsed omadused

найкращий

Negatiivsed omadused

недоліків немає взагалі

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

27/04/2022

Україна

Україна

Кращий помічник

Я займаюся шиттям та ремонтом одягу. У мене була дуже гарна праска фірми Філіпс, але обьєми роботи ростуть, і вона просто не встигає за мною. Я вирішила придбати нову. Так як моя слугувала мені багато років, на ринку все змінилося. Я навіть не знала, що є праска з парогенератором. І якщо порівнювати, то це небо і земля. Надпотужна пара дозволяє розгладити будь-які згини на тканині. Великий резервуар дозволяє прасувати без перерви. Мені сказали, що можна прасувати будь-які тканини, без налаштування температури. Це працює і дуже економить час, що є найважливішим у моїй професії.

Positiivsed omadused

Комфорт

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

24/04/2022

Україна

Україна

Philipsi töötaja

Мрія кожної жінки

[Employee of philipsglobal] Зламалась праска. Треба купувати нову. Вирішила придбати парогенератор. Дуже задоволена цією паровою системою. Швидко прасує, великий контейнер для води, якщо треба прасувати багато речей. І найважливіше, безпечний для будь-яких тканин.

Positiivsed omadused

Потужний. Безпечний

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

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Lahtiütlused

  1. Vastavalt standardile IEC 60311 on ECO-režiim kuni 30% energiasäästlikum kui turborežiim.

  2. Võrreldes Philipsi aurutriikrauaga Azur