30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6,5 baari
Kuni 420 g võimas auruvoog
Veepaagi maht 1,5 l
Kandmislukk
Tugev pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti tugev aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!
Auhinnad
4.7
5-st
31
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Kamochka
30/06/2023
Україна
Бомба-це бомба
Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!
Positiivsed omadused
найкращий
Negatiivsed omadused
недоліків немає взагалі
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Chayka77
27/04/2022
Україна
Кращий помічник
Я займаюся шиттям та ремонтом одягу. У мене була дуже гарна праска фірми Філіпс, але обьєми роботи ростуть, і вона просто не встигає за мною. Я вирішила придбати нову. Так як моя слугувала мені багато років, на ринку все змінилося. Я навіть не знала, що є праска з парогенератором. І якщо порівнювати, то це небо і земля. Надпотужна пара дозволяє розгладити будь-які згини на тканині. Великий резервуар дозволяє прасувати без перерви. Мені сказали, що можна прасувати будь-які тканини, без налаштування температури. Це працює і дуже економить час, що є найважливішим у моїй професії.
Positiivsed omadused
Комфорт
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Yuliia Y
24/04/2022
Україна
Philipsi töötaja
Мрія кожної жінки
[Employee of philipsglobal] Зламалась праска. Треба купувати нову. Вирішила придбати парогенератор. Дуже задоволена цією паровою системою. Швидко прасує, великий контейнер для води, якщо треба прасувати багато речей. І найважливіше, безпечний для будь-яких тканин.
Positiivsed omadused
Потужний. Безпечний
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Vastavalt standardile IEC 60311 on ECO-režiim kuni 30% energiasäästlikum kui turborežiim.
Võrreldes Philipsi aurutriikrauaga Azur