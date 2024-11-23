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  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
  • Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks

8000Käeshoitav rõivaauruti

GC800/80

4.2
| (77) Auhinnad | 82% soovitab seda toodet

1 auhind

Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks
Uus Philipsi rõivaaurui 8000 tagab kiire ja hõlpsa kortsude eemaldamise. Kasutage korraga kuni 5 rõivaesemel ja ilma triikimislauata. Seda on turvaline kasutada mis tahes kangastel, isegi õrnadel kangastel; ei tekita läiget ega põletusjälgi.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Triikimislauda ei ole vaja!

Võimas ja mugav igapäevaselt kiirete tulemuste saavutamiseks

  • Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine

  • Auruvoog kuni 32 g/min

  • De-Calci tehnoloogia

  • Põletusjälgede tekkimine välistatud

32 g/min võimas aur tagab kiired tulemused

32 g/min võimas aur tagab kiired tulemused

Kuni 32 g/min võimas aur tagab kiired tulemused iga päev.

Kasutusvalmis 60 sekundiga

Kasutusvalmis 60 sekundiga

Kasutusvalmis vaid 60 sekundiga.

Kuumutusplaat kiire tulemuse jaoks

Kuumutusplaat kiire tulemuse jaoks

Aurutage oma rõivaid kõigest 3 minutiga**. Kuumutusplaat ennetab rõivastel kondenseerumisest tekitatud piisku ja tagab seeläbi kiire tulemuse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.2

5-st

77

Auhinnad

82%

soovitab seda toodet

2

23/11/2024

Україна

Україна

Чудовий та необхідний девайс!

Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!

Positiivsed omadused

Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

20/06/2024

Україна

Україна

МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47

Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.

Positiivsed omadused

Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

06/12/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Гарно відпарює речі

Довіряю компанії Philips, техніка справно працює..

Positiivsed omadused

Потужний, швидко відпарює

Negatiivsed omadused

Сорочки ідеально випрасовані цим виробом не будуть, але це зазначено в інструкції

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

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Lahtiütlused

  1. Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.

  2. Naiste puuvillane t-särk ja põlvini ulatuv seelik, mida on katsetanud Philips Lab maksimaalse auruga