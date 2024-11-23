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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine
Auruvoog kuni 32 g/min
De-Calci tehnoloogia
Põletusjälgede tekkimine välistatud
Kuni 32 g/min võimas aur tagab kiired tulemused iga päev.
Kasutusvalmis vaid 60 sekundiga.
Aurutage oma rõivaid kõigest 3 minutiga**. Kuumutusplaat ennetab rõivastel kondenseerumisest tekitatud piisku ja tagab seeläbi kiire tulemuse.
Auhinnad
4.2
5-st
77
Auhinnad
82%
soovitab seda toodet
Kate_S
23/11/2024
Україна
Чудовий та необхідний девайс!
Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!
Positiivsed omadused
Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Інкогніто
20/06/2024
Україна
МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47
Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.
Positiivsed omadused
Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно
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See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Submarina
06/12/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Гарно відпарює речі
Довіряю компанії Philips, техніка справно працює..
Positiivsed omadused
Потужний, швидко відпарює
Negatiivsed omadused
Сорочки ідеально випрасовані цим виробом не будуть, але це зазначено в інструкції
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See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.
Naiste puuvillane t-särk ja põlvini ulatuv seelik, mida on katsetanud Philips Lab maksimaalse auruga