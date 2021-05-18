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Tootmine lõpetatud
Roostevabast terasest terad
13 pikkusseadet
75 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist
Meie Philipsi juukselõikur ja selle uus uuenduslik kamm ennetavad karvade kiskumist. Nii saate juuksed lõigatud ühekorraga ega pea lõikust vahepeal katkestama.
Philipsi 3000-seeria juukselõikuril on maksimaalse täpsuse saavutamiseks täiustatud DualCut tehnoloogia. See on varustatud topeltteradega, mis püsivad sama teravad nagu esimesel päeval.
Iseterituvad terasest lõiketerad on loodud uskumatult kauakestvaks. Isegi pärast 5 aastat lõikavad need sama täpselt nagu esimesel päeval.
4.7
5-st
102
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Küllike
18/05/2021
Eesti
Väga hea juukselõikusmasin!
Olen masinaga väga rahul. Terad on tervad ja lõikavad hästi. algul oli kuidagi võõras lõigata, sest vana masina terad nii hästi ei lõiganud. Hea on ka see ,et saab ilma juhtmeta lõigata. Väga käepärane!
Positiivsed omadused
Teravad terad!
Negatiivsed omadused
Miinuseid ei ole!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Juukselõikur
Šekspīrs
07/10/2021
Latvija
Kinnitatud ostja
Ļoti piemērota kvalitāte tik demokrātiskai cenai.
Man der viss, kas iekļauts aprīkojumā. Pirkšu arī cict Jūsu produkciju.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Matu griešanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Matu griešanas ierīce
MAREK Szewczyk
11/03/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
SUPER MASZYNKA
SPISUJE SIĘ DOBRZE I UŻYWAM DO GOLENIA I STRZYŻENIA
Positiivsed omadused
ZALETY PHILIPSA SA ZNANE I MAM 2 TELEWIZORY TEJ MARKI. NIE TRZEBA ZACHWALAĆ.
Negatiivsed omadused
BRAK
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Kiirem juukselõikus ilma ummistuseta – katsetatud juukselõikuspikkusega kuni 19 mm ja võrreldud eelmise kammiga
Lõikab kuni kaks korda kiiremini, võrreldes Philipsi eelmise tootega