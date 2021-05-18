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  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
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  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
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  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus
  • Lihtne ja ühtlane juukselõikus

Tootmine lõpetatud

Hairclipper series 3000Juukselõikur

HC3520/15

4.7
| (102) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Lihtne ja ühtlane juukselõikus
Juukselõikus kiiresti ja lihtsalt. Iseterituvate lõiketeradega DualCut-tehnoloogia abil saab juukseid kaks korda kiiremini lõigata*. Trim-n-Flow-tehnoloogia puhul kasutatakse spetsiaalselt ummistuse tekkimist ennetavat kammi, mistõttu saate soengu ühekorraga valmis.
Kuva kõik eelised

Lihtne lõikus ilma ummistuseta*

Lihtne ja ühtlane juukselõikus

  • Roostevabast terasest terad

  • 13 pikkusseadet

  • 75 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist

Tehnoloogia Trim-n-Flow pidevaks lõikamiseks

Tehnoloogia Trim-n-Flow pidevaks lõikamiseks

Meie Philipsi juukselõikur ja selle uus uuenduslik kamm ennetavad karvade kiskumist. Nii saate juuksed lõigatud ühekorraga ega pea lõikust vahepeal katkestama.

Maksimaalne täpsus topeltteradega

Maksimaalne täpsus topeltteradega

Philipsi 3000-seeria juukselõikuril on maksimaalse täpsuse saavutamiseks täiustatud DualCut tehnoloogia. See on varustatud topeltteradega, mis püsivad sama teravad nagu esimesel päeval.

Täiuslik tulemus

Täiuslik tulemus

Iseterituvad terasest lõiketerad on loodud uskumatult kauakestvaks. Isegi pärast 5 aastat lõikavad need sama täpselt nagu esimesel päeval.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

102

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

18/05/2021

Eesti

Eesti

Väga hea juukselõikusmasin!

Olen masinaga väga rahul. Terad on tervad ja lõikavad hästi. algul oli kuidagi võõras lõigata, sest vana masina terad nii hästi ei lõiganud. Hea on ka see ,et saab ilma juhtmeta lõigata. Väga käepärane!

Positiivsed omadused

Teravad terad!

Negatiivsed omadused

Miinuseid ei ole!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Juukselõikur

07/10/2021

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Ļoti piemērota kvalitāte tik demokrātiskai cenai.

Man der viss, kas iekļauts aprīkojumā. Pirkšu arī cict Jūsu produkciju.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Matu griešanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Matu griešanas ierīce

11/03/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

SUPER MASZYNKA

SPISUJE SIĘ DOBRZE I UŻYWAM DO GOLENIA I STRZYŻENIA

Positiivsed omadused

ZALETY PHILIPSA SA ZNANE I MAM 2 TELEWIZORY TEJ MARKI. NIE TRZEBA ZACHWALAĆ.

Negatiivsed omadused

BRAK

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kiirem juukselõikus ilma ummistuseta – katsetatud juukselõikuspikkusega kuni 19 mm ja võrreldud eelmise kammiga

  2. Lõikab kuni kaks korda kiiremini, võrreldes Philipsi eelmise tootega