30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Roostevabast terasest terad
13 pikkusseadet
75 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist
Vutlar, käärid ja habemekamm
Meie Philipsi juukselõikur ja selle uus uuenduslik kamm ennetavad karvade kiskumist. Nii saate juuksed lõigatud ühekorraga ega pea lõikust vahepeal katkestama.
Philipsi 3000-seeria juukselõikuril on maksimaalse täpsuse saavutamiseks täiustatud DualCut tehnoloogia. See on varustatud topeltteradega, mis püsivad sama teravad nagu esimesel päeval.
Iseterituvad terasest lõiketerad on loodud uskumatult kauakestvaks. Isegi pärast 5 aastat lõikavad need sama täpselt nagu esimesel päeval.
4.7
5-st
67
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Raul.
26/01/2023
Eesti
Kinnitatud ostja
Toote lisafunktsioon.
Võrreldes eelmisega(mis peale 6,5 aastat nüriks läks) on hea lisafunktsioon habemekamm, millega on märksa parem vuntse piirata.
Positiivsed omadused
Hea pea raseerija ja vuntside piiraja.
Negatiivsed omadused
Hetkel ei tule midagi meelde.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur
RUMCAJSS
29/01/2021
Polska
Kinnitatud ostja
MASZYNKA
MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
mery em
20/01/2021
Polska
Kinnitatud ostja
super ocena produktu
strzyżarka jest super, łatwa w obsłudze i czyszczeniu, polecam ją wszystkim , którzy strzygą się sami.
Positiivsed omadused
łatwość obsługi i czyszczenia
Negatiivsed omadused
nie widzę, jak na razie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Kiirem juukselõikus ilma ummistuseta – katsetatud juukselõikuspikkusega kuni 19 mm ja võrreldud eelmise kammiga
Lõikab kuni kaks korda kiiremini, võrreldes Philipsi eelmise tootega