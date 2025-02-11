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Uus
Ühtlane ja võimas juukselõikus
Lõigake enda või oma lähedaste juukseid Philipsi 3000 seeria juukselõikuriga. Iseterituvad lõiketerad püsivad sama teravad, nagu esimesel päeval, tagades sujuva ja ühtlase juukselõikuse. Vooluvõrku ühendatuna nautige katkematut juukselõikust.
Iseterituvad lõiketerad
9 pikkuseseadet
Tehnoloogia Trim and Flow
Juhtmega kasutamine
Juukselõikuri 9 pikkuseseadet 3 mm sammuga annavad Teile täieliku kontrolli juukselõikuse üle. Valige 9 pikkuseseade vahel vahemikus 3 mm kuni 24 mm. Lühikeseks juukselõikuseks eemaldage lihtsalt kamm täpseks 0,5 mm lõikuseks. Lihtne kasutada, kindel tulemus.
Saavutage ühtlane ja täpne juukselõikus meie 41 mm iseterituvate lõiketeradega, mis on loodud kauakestvaks.
Nautige sujuvat juukselõikust algusest lõpuni. Uuendusliku disainiga kamm Trim and Flow võimaldab juustel lõiketerade vahelt minema libiseda, ennetades pikkade juuksekarvade kinnijäämist. Nii saate katkestusteta juukseid lõigata.
4.5
5-st
717
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Arnesito
11/02/2025
Eesti
SUPERTOOTED
Kasutan aaastakümneid PHILIPS i toodangut, olen väga rahul.
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur
Date of Use 2023-02-11
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur
Date of Use 2023-02-11
_stella_
30/11/2021
Eesti
Kinnitatud ostja
Toodet on mugav kasutada
Toodet on vägagi mugav kasutada. Saab lihtsalt vahetada terade kaugust ning lukustussüsteem toimib tõrgeteta. See, et toode on juhtmevaba, teeb manööverdamise kindlasti palju kergemaks. Aku peab korralikult vastu :)
Positiivsed omadused
Juhtmevaba, erinevad kaugused, lihtne lukustussüsteem
Negatiivsed omadused
laadimisaeg üsna pikk
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur
Date of Use 2021-10-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur
Date of Use 2021-10-30
Ruse
20/01/2021
Latvija
Kinnitatud ostja
Ļoti labi griež matus.
Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-12-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-12-20
Pärast registreerimist veebisaidil Philips.ee 90 päeva jooksul ostu tegemisest.