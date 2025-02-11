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  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus
  • Ühtlane ja võimas juukselõikus

Uus

Juukselõikur3000 seeria

HC3723/15

4.5

| (717) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

Ühtlane ja võimas juukselõikus

Lõigake enda või oma lähedaste juukseid Philipsi 3000 seeria juukselõikuriga. Iseterituvad lõiketerad püsivad sama teravad, nagu esimesel päeval, tagades sujuva ja ühtlase juukselõikuse. Vooluvõrku ühendatuna nautige katkematut juukselõikust.

Kuva kõik eelised

Lihtne kasutada juuste täpseks lõikamiseks

Ühtlane ja võimas juukselõikus

  • Iseterituvad lõiketerad

  • 9 pikkuseseadet

  • Tehnoloogia Trim and Flow

  • Juhtmega kasutamine

Lõigake oma juukseid 9 reguleeritava pikkuseseade abil

Lõigake oma juukseid 9 reguleeritava pikkuseseade abil

Juukselõikuri 9 pikkuseseadet 3 mm sammuga annavad Teile täieliku kontrolli juukselõikuse üle. Valige 9 pikkuseseade vahel vahemikus 3 mm kuni 24 mm. Lühikeseks juukselõikuseks eemaldage lihtsalt kamm täpseks 0,5 mm lõikuseks. Lihtne kasutada, kindel tulemus.

Maksimaalne täpsus ja kauakestev jõudlus

Maksimaalne täpsus ja kauakestev jõudlus

Saavutage ühtlane ja täpne juukselõikus meie 41 mm iseterituvate lõiketeradega, mis on loodud kauakestvaks.

Ühtlaseks ja lihtsaks juukselõikuseks kodus

Ühtlaseks ja lihtsaks juukselõikuseks kodus

Nautige sujuvat juukselõikust algusest lõpuni. Uuendusliku disainiga kamm Trim and Flow võimaldab juustel lõiketerade vahelt minema libiseda, ennetades pikkade juuksekarvade kinnijäämist. Nii saate katkestusteta juukseid lõigata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

717

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

11/02/2025

Eesti

Eesti

SUPERTOOTED

Kasutan aaastakümneid PHILIPS i toodangut, olen väga rahul.

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur

Date of Use 2023-02-11

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur

Date of Use 2023-02-11

30/11/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Toodet on mugav kasutada

Toodet on vägagi mugav kasutada. Saab lihtsalt vahetada terade kaugust ning lukustussüsteem toimib tõrgeteta. See, et toode on juhtmevaba, teeb manööverdamise kindlasti palju kergemaks. Aku peab korralikult vastu :)

Positiivsed omadused

Juhtmevaba, erinevad kaugused, lihtne lukustussüsteem

Negatiivsed omadused

laadimisaeg üsna pikk

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur

Date of Use 2021-10-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur

Date of Use 2021-10-30

20/01/2021

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Ļoti labi griež matus.

Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-12-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-12-20

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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