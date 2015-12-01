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Tootmine lõpetatud
Roostevabast terasest terad
24 pikkuseseadet
75 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist
Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata igat tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid ja tugev terasest kaitse tagab ülima vastupidavuse.*
Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.
Reguleerimisrattaga saate kergesti valida ja lukustada sobiva pikkuse 23 valiku seast vahemikus 1-23 mm, kus kõigi pikkuste vahe on täpselt 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.
4.4
5-st
224
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
alexreimann
01/12/2015
Eesti
Kinnitatud ostja
Väga hea aparaat.
teravad terad ja üleüldse väga hea aparaat, lõikab hästi aku peab hästi vastu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur
kalincik
21/07/2019
Latvija
Отличная машинка
Отличная машинка за свои деньги , удобно держать в руке , одна насадка с удобной регулировкой , хорошо стрижёт так же режущий блок удобно снимается и чистится
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
valdinjshh
23/12/2015
Latvija
Laba baterija un griež tiešām lieliski
ierīce labi pilda sav funkciju, matus uz "īso" var nogriezt diezgan ātri un kvalitatīvi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga