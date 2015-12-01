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  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

Tootmine lõpetatud

Hairclipper series 5000Juukselõikur

HC5440/15

4.4
| (224) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet
5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
5000-seeria JUUKSELÕIKUR on loodud kestma ja toimima. Uuenduslik lõikeelement, roostevabast terast lõiketerad ja reguleeritav kamm on loodud tagama kiiret ja täpset lõikust ikka ja jälle.
Kuva kõik eelised

tänu DualCuti tehnoloogiale, mis tagab kiirema ja täpsema lõikuse

5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

  • Roostevabast terasest terad

  • 24 pikkuseseadet

  • 75 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata igat tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid ja tugev terasest kaitse tagab ülima vastupidavuse.*

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse

Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.

24 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

24 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

Reguleerimisrattaga saate kergesti valida ja lukustada sobiva pikkuse 23 valiku seast vahemikus 1-23 mm, kus kõigi pikkuste vahe on täpselt 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

224

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

01/12/2015

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Väga hea aparaat.

teravad terad ja üleüldse väga hea aparaat, lõikab hästi aku peab hästi vastu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur

21/07/2019

Latvija

Latvija

Отличная машинка

Отличная машинка за свои деньги , удобно держать в руке , одна насадка с удобной регулировкой , хорошо стрижёт так же режущий блок удобно снимается и чистится

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

23/12/2015

Latvija

Latvija

Laba baterija un griež tiešām lieliski

ierīce labi pilda sav funkciju, matus uz "īso" var nogriezt diezgan ātri un kvalitatīvi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

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