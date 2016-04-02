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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Roostevabast terasest terad
24 pikkuseseadet
75 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist
Reguleeritav habemekamm ja vutlar
Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata igat tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid ja tugev terasest kaitse tagab ülima vastupidavuse.*
Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.
Reguleerimisrattaga saate kergesti valida ja lukustada sobiva pikkuse 23 valiku seast vahemikus 1-23 mm, kus kõigi pikkuste vahe on täpselt 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.
4.4
5-st
24
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
raku
02/04/2016
Eesti
tundub hea aparaat
Esmamulje väga hea.Töötab vaikselt ja lõikab ilma kakkumata.Lõikepikkuse reguleerimine sujuv.
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur
golibroda79
06/04/2021
Polska
po 5 latach użytkowania mogę napisać
jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!
Positiivsed omadused
wystarczająca praca na aku, tnie i działa
Negatiivsed omadused
głośna?
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
kaszpir
11/04/2017
Polska
OK i tyle
Dobry sprzęt do tego do czego został stworzony, wytrzymała bateria-polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga