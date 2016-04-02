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  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

Tootmine lõpetatud

Hairclipper series 5000Juukselõikur

HC5440/80

4.4
| (24) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet
5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
5000-seeria JUUKSELÕIKUR on loodud kestma ja toimima. Uuenduslik lõikeelement, roostevabast terasest lõiketerad ning reguleeritavad habeme- ja juuksekammid on loodud tagama kiiret ja täpsemat lõikust ikka ja jälle.
Kuva kõik eelised

tänu DualCuti tehnoloogiale, mis tagab kiirema ja täpsema lõikuse

5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

  • Roostevabast terasest terad

  • 24 pikkuseseadet

  • 75 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist

  • Reguleeritav habemekamm ja vutlar

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata igat tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid ja tugev terasest kaitse tagab ülima vastupidavuse.*

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse

Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.

24 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

24 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

Reguleerimisrattaga saate kergesti valida ja lukustada sobiva pikkuse 23 valiku seast vahemikus 1-23 mm, kus kõigi pikkuste vahe on täpselt 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

24

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

3
2

02/04/2016

Eesti

Eesti

tundub hea aparaat

Esmamulje väga hea.Töötab vaikselt ja lõikab ilma kakkumata.Lõikepikkuse reguleerimine sujuv.

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur

06/04/2021

Polska

Polska

po 5 latach użytkowania mogę napisać

jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!

Positiivsed omadused

wystarczająca praca na aku, tnie i działa

Negatiivsed omadused

głośna?

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

11/04/2017

Polska

Polska

OK i tyle

Dobry sprzęt do tego do czego został stworzony, wytrzymała bateria-polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

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