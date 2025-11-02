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  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
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  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
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  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
  • Kiire, ühtlane ja täpne lõikus

Hairclipper series 5000 Pestav juukselõikur

HC5610/15

4.8
| (803) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Kiire, ühtlane ja täpne lõikus
Philips 5000 juukselõikur tagab kiire, ühtlase ja täpse lõikuse. Seadme 28 pikkusseadistuse, Trim-and-Flow ja DualCut tehnoloogiaga saavutate täiusliku viimistluse.
Kuva kõik eelised

Mitmekülgne juukselõikus

Kiire, ühtlane ja täpne lõikus

  • Trim-n-Flow

  • 28 pikkuseseadet (0,5–28 mm)

  • 75 min juhtmeta kasutamist / 8 tundi laadimist

  • 100% pestav

  • Garantii kuni 5 aastat

Pikendage seadme kasutusiga DuraPoweri abil

Pikendage seadme kasutusiga DuraPoweri abil

DuraPower tehnoloogia kaitseb juukselõikuri mootorit ja akut ületöötamise eest, pikendades seeläbi seadme kasutusiga.

28 pikkusseadet

28 pikkusseadet

Philipsi juukselõikuril on 2 reguleeritavat kammi ja lisaks 2 mm habemekamm. Saavutage täpsed lõiked vahemikus 3 mm kuni 28 mm sammuga 1 mm. Kasutage 2 mm habemekammi lühikeseks lõikuseks, habeme kujundamiseks või eemaldage kamm ülilähedaseks 0,5 mm piiramiseks.

Täiuslik tulemus

Täiuslik tulemus

Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad on loodud kauakestvaks. Isegi pärast 5 aastat lõikavad need sama täpselt nagu esimesel päeval.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

803

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

02/11/2025

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Super

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

21/11/2022

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Vienkāršs un ērts

Vienkāršums. Nekas pārspīlēts.Ērti kopjams. Nomazgā un viss.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

04/02/2023

Lietuva

Lietuva

Kinnitatud ostja

Nuostabus pirkinys

Labai greitai pristatyta prekė. Gaminys nuostabus, esame labai patenkinti kokybe.

Positiivsed omadused

Ilgai veikianti baterija

Negatiivsed omadused

Neturiu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Garantii kehtib kuni 5 aastat. 2-aastane standardne üleilmaailmne garantii, millele lisandub 3 aastat, kui registreerite seadme 90 päeva jooksul pärast ostmist.

  2. Kehtib 5000, 7000 ja 9000 seeria mudelitele. Saadaval ülemaailmselt, välja arvatud USA-s, Kanadas ja Hiinas.