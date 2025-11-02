30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Trim-n-Flow
28 pikkuseseadet (0,5–28 mm)
75 min juhtmeta kasutamist / 8 tundi laadimist
100% pestav
Garantii kuni 5 aastat
DuraPower tehnoloogia kaitseb juukselõikuri mootorit ja akut ületöötamise eest, pikendades seeläbi seadme kasutusiga.
Philipsi juukselõikuril on 2 reguleeritavat kammi ja lisaks 2 mm habemekamm. Saavutage täpsed lõiked vahemikus 3 mm kuni 28 mm sammuga 1 mm. Kasutage 2 mm habemekammi lühikeseks lõikuseks, habeme kujundamiseks või eemaldage kamm ülilähedaseks 0,5 mm piiramiseks.
Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad on loodud kauakestvaks. Isegi pärast 5 aastat lõikavad need sama täpselt nagu esimesel päeval.
4.8
5-st
803
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Opītis 77
02/11/2025
Latvija
Kinnitatud ostja
Super
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Plikpauris
21/11/2022
Latvija
Kinnitatud ostja
Vienkāršs un ērts
Vienkāršums. Nekas pārspīlēts.Ērti kopjams. Nomazgā un viss.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
xekrax
04/02/2023
Lietuva
Kinnitatud ostja
Nuostabus pirkinys
Labai greitai pristatyta prekė. Gaminys nuostabus, esame labai patenkinti kokybe.
Positiivsed omadused
Ilgai veikianti baterija
Negatiivsed omadused
Neturiu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė
Garantii kehtib kuni 5 aastat. 2-aastane standardne üleilmaailmne garantii, millele lisandub 3 aastat, kui registreerite seadme 90 päeva jooksul pärast ostmist.
Kehtib 5000, 7000 ja 9000 seeria mudelitele. Saadaval ülemaailmselt, välja arvatud USA-s, Kanadas ja Hiinas.