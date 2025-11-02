TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
  • Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.

Juukselõikur 5000 seeriaPestav juukselõikur

HC5612/15

4.8
| (802) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.
Philipsi 5000 seeria juukselõikur tagab kiire, ühtlase ja täpse juukselõikuse. Seadme 28 pikkuseseadistust, tehnoloogia Trim-and-Flow ja kahe teraga süsteem võimaldavad teil kiiresti saavutada täpse ning ühtlase viimistluse.
Kuva kõik eelised

Ülim täpsus mitmekülgseks juukselõikuseks.

Kiire, ühtlane ja täpne juukselõikus.

  • Trim-n-Flow

  • 28 pikkuseseadistust (0,5–28 mm)

  • 75 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist

  • 100% pestav

  • Garantii kuni 5 aastat

Pikendage aku kasutusaega DuraPoweri optimeeritud disaini abil

Pikendage aku kasutusaega DuraPoweri optimeeritud disaini abil

Seade, millele saate alati loota, et saavutada suurepärane välimus. Tehnoloogia DuraPower kaitseb mootorit ja akut ületöötamise eest, pikendades tõhusalt lõikuri eluiga.

28 pikkusseadet täppisskaalaga

28 pikkusseadet täppisskaalaga

Täiuslik tulemus

Täiuslik tulemus

Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad on loodud kauakestvaks. Isegi pärast 5 aastat lõikavad need sama täpselt nagu esimesel päeval.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

802

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

02/11/2025

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Super

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

21/11/2022

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Vienkāršs un ērts

Vienkāršums. Nekas pārspīlēts.Ērti kopjams. Nomazgā un viss.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

04/02/2023

Lietuva

Lietuva

Kinnitatud ostja

Nuostabus pirkinys

Labai greitai pristatyta prekė. Gaminys nuostabus, esame labai patenkinti kokybe.

Positiivsed omadused

Ilgai veikianti baterija

Negatiivsed omadused

Neturiu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Garantii kehtib kuni 5 aastat, sealhulgas 2-aastane standardne üleilmaailmne garantii, millele lisandub 3 aastat, kui registreerida seade 90 päeva jooksul pärast ostmist.

  2. Kehtib 5000, 7000 ja 9000 seeria mudelitele. Saadaval ülemaailmselt, välja arvatud USA-s, Kanadas ja Hiinas.