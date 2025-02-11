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Uus
Mitmekülgne pere juukselõikus
Tehke endale või lähedasele täpne juukselõikus Philipsi 5000 seeria juukselõikuriga. Lõiketerad püsivad teravad ning tagavad sujuvad ja ühtlased tulemused samal ajal, kui juhtmevaba võimsus laseb teil piirata mugavalt ja enesekindlalt.
Iseterituvad terasest lõiketerad
10 pikkusseadet
Andur PowerAdapt
Tehnoloogia Trim and Flow
Juukselõikuri 10 pikkuseseadet 3 mm sammuga tagavad enesekindla kontrolli juukselõikuse üle. Reguleeritav kamm võimaldab piiramist vahemikus 3 mm kuni 24 mm ja kammi eemaldamisel saavutate puhta 0,5 mm viimistluse. Usaldusväärne ja lihtne piiramine.
Meie 41 mm iseterituvad terad on loodud kauakestvaks, lõigates sujuvalt juukseid alati ühtlase ja täpse juukselõikuse saavutamiseks.
Nautige sujuvat juukselõikust algusest lõpuni. Kamm Trim and Flow on loodud tagama juuste liikumise, vältides ummistusi, et teie juukselõikur liiguks muretult. See aitab teil säilitada kindlat kontrolli ja saavutada teie ideaalne stiil ilma katkestusteta.
4.5
5-st
717
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Arnesito
11/02/2025
Eesti
SUPERTOOTED
Kasutan aaastakümneid PHILIPS i toodangut, olen väga rahul.
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur
Date of Use 2023-02-11
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur
Date of Use 2023-02-11
_stella_
30/11/2021
Eesti
Kinnitatud ostja
Toodet on mugav kasutada
Toodet on vägagi mugav kasutada. Saab lihtsalt vahetada terade kaugust ning lukustussüsteem toimib tõrgeteta. See, et toode on juhtmevaba, teeb manööverdamise kindlasti palju kergemaks. Aku peab korralikult vastu :)
Positiivsed omadused
Juhtmevaba, erinevad kaugused, lihtne lukustussüsteem
Negatiivsed omadused
laadimisaeg üsna pikk
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur
Date of Use 2021-10-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur
Date of Use 2021-10-30
Ruse
20/01/2021
Latvija
Kinnitatud ostja
Ļoti labi griež matus.
Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-12-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-12-20
Pärast registreerimist veebisaidil Philips.ee 90 päeva jooksul ostu tegemisest.