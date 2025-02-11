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  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus
  • Mitmekülgne pere juukselõikus

Uus

Hair ClipperSeeria 5000

HC5722/15

4.5

| (717) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

Mitmekülgne pere juukselõikus

Tehke endale või lähedasele täpne juukselõikus Philipsi 5000 seeria juukselõikuriga. Lõiketerad püsivad teravad ning tagavad sujuvad ja ühtlased tulemused samal ajal, kui juhtmevaba võimsus laseb teil piirata mugavalt ja enesekindlalt.

Kuva kõik eelised

Saavutage kodus suurepäraselt ühtlased juukselõikused

Mitmekülgne pere juukselõikus

  • Iseterituvad terasest lõiketerad

  • 10 pikkusseadet

  • Andur PowerAdapt

  • Tehnoloogia Trim and Flow

Kohandage välimust 10 reguleeritava pikkusega

Kohandage välimust 10 reguleeritava pikkusega

Juukselõikuri 10 pikkuseseadet 3 mm sammuga tagavad enesekindla kontrolli juukselõikuse üle. Reguleeritav kamm võimaldab piiramist vahemikus 3 mm kuni 24 mm ja kammi eemaldamisel saavutate puhta 0,5 mm viimistluse. Usaldusväärne ja lihtne piiramine.

Maksimaalne täpsus ja kauakestev jõudlus

Maksimaalne täpsus ja kauakestev jõudlus

Saavutage ühtlane ja täpne juukselõikus meie 41 mm iseterituvate lõiketeradega, mis on loodud kauakestvaks.

Ühtlaseks ja lihtsaks piiramiseks kodus

Ühtlaseks ja lihtsaks piiramiseks kodus

Nautige sujuvat juukselõikust algusest lõpuni. Kamm Trim and Flow on loodud tagama juuste liikumise, vältides ummistusi, et teie juukselõikur liiguks muretult. See aitab teil säilitada kindlat kontrolli ja saavutada teie ideaalne stiil ilma katkestusteta.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

717

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

11/02/2025

Eesti

Eesti

SUPERTOOTED

Kasutan aaastakümneid PHILIPS i toodangut, olen väga rahul.

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur

Date of Use 2023-02-11

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur

Date of Use 2023-02-11

30/11/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Toodet on mugav kasutada

Toodet on vägagi mugav kasutada. Saab lihtsalt vahetada terade kaugust ning lukustussüsteem toimib tõrgeteta. See, et toode on juhtmevaba, teeb manööverdamise kindlasti palju kergemaks. Aku peab korralikult vastu :)

Positiivsed omadused

Juhtmevaba, erinevad kaugused, lihtne lukustussüsteem

Negatiivsed omadused

laadimisaeg üsna pikk

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur

Date of Use 2021-10-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur

Date of Use 2021-10-30

20/01/2021

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Ļoti labi griež matus.

Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-12-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-12-20

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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