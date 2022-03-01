30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Roostevabast terasest terad
60 pikkuseseadet
120 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Intuitiivne kasutajaliides annab teile valitud pikkuse kohta täpset tagasisidet. Kasutage nuppe, et teha valik enam kui 60 erineva pikkuseseade vahel ja tehtud valik lukustada. Libistage nupuga kiiresti üle pikkusevalikute või lükake nupp aeglaselt 0,2 mm sammuga edasi.
Kasutage juhtnuppe, et valida enam kui 60 valikuvariandi seast täpselt soovitud pikkus ja see lukustada. Kasutage kammi, et piirata karvakasvu 0,2 m sammuga vahemikus 1 kuni 7 mm ja 1 mm sammuga vahemikus 7 kuni 42 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.
Juukselõikuril on 3 reguleeritavat kammi - vahemikus 1 kuni 7 mm, 7 kuni 24 mm ja 24 kuni 42 mm. Lisage seadmele üks kammidest, et valida üks enam kui 60 lukustatavast pikkuseseadest, seejuures vahemikus 1 kuni 7 mm on samm 0,2 mm ja vahemikus 7 kuni 42 mm on samm 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.
4.7
5-st
162
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Raimis
01/03/2022
Latvija
Kinnitatud ostja
Labi griež matus, kas man arī ir vajadzīgs
Vienmēr esmu lietojis Philips tehniku. Šī septītās sērijas matu griežamā mašīnīte strādā ļoti labi, griež matus bez liekām vibrācijām, plaši regulē matu giežanas augstumus mainot uzgaļus
Positiivsed omadused
Philips vienmēr ir ražojis labas preces
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce
Kapciava
18/07/2019
Lietuva
Philips HC7460
Labai lengva ir patikima kirpimo masinele. Ilgai laiko baterija. Geriausia masinele is turetu anksciau. Tai jau antra philips masinele. Rekomenduoju.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
xander.sb
15/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Wygodny i wydajny.
Maszynka świetnie strzyże. Dokładnie, cicho. Wreszcie nie muszę ładować za każdym razem. Po prostu wrzucam do szuflady i jest gorowa na kolejny raz. 5 strzyżeń to norma i zapas w akumulatorze.
Positiivsed omadused
Wygodna, cicha, wydajny akumulator.
Negatiivsed omadused
Nie stwierdziłem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga