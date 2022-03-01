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  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
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  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
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  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus
  • 1 klõpsatus, täielik täpsus

Tootmine lõpetatud

Hairclipper series 7000Juukselõikur

HC7460/15

4.7
| (162) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
1 klõpsatus, täielik täpsus
HAIRCLIPPER Series 7000 annab teile vaid ühe klikiga oma soengu üle täieliku täpsuse ja kontrolli. Tänu motoriseeritud kammidele ja võimsale lõikeseadmele on tegu ainsa juukselõikuriga, mis tagab alati soovitud tulemuse.
Kuva kõik eelised

motoriseeritud kammidega

1 klõpsatus, täielik täpsus

  • Roostevabast terasest terad

  • 60 pikkuseseadet

  • 120 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

Juhtnupud

Juhtnupud

Intuitiivne kasutajaliides annab teile valitud pikkuse kohta täpset tagasisidet. Kasutage nuppe, et teha valik enam kui 60 erineva pikkuseseade vahel ja tehtud valik lukustada. Libistage nupuga kiiresti üle pikkusevalikute või lükake nupp aeglaselt 0,2 mm sammuga edasi.

60 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–42 mm

60 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–42 mm

Kasutage juhtnuppe, et valida enam kui 60 valikuvariandi seast täpselt soovitud pikkus ja see lukustada. Kasutage kammi, et piirata karvakasvu 0,2 m sammuga vahemikus 1 kuni 7 mm ja 1 mm sammuga vahemikus 7 kuni 42 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

Reguleeritavad kammid parima lõikamistulemuse saavutamiseks

Reguleeritavad kammid parima lõikamistulemuse saavutamiseks

Juukselõikuril on 3 reguleeritavat kammi - vahemikus 1 kuni 7 mm, 7 kuni 24 mm ja 24 kuni 42 mm. Lisage seadmele üks kammidest, et valida üks enam kui 60 lukustatavast pikkuseseadest, seejuures vahemikus 1 kuni 7 mm on samm 0,2 mm ja vahemikus 7 kuni 42 mm on samm 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

162

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

01/03/2022

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Labi griež matus, kas man arī ir vajadzīgs

Vienmēr esmu lietojis Philips tehniku. Šī septītās sērijas matu griežamā mašīnīte strādā ļoti labi, griež matus bez liekām vibrācijām, plaši regulē matu giežanas augstumus mainot uzgaļus

Positiivsed omadused

Philips vienmēr ir ražojis labas preces

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Philips HC7460

Labai lengva ir patikima kirpimo masinele. Ilgai laiko baterija. Geriausia masinele is turetu anksciau. Tai jau antra philips masinele. Rekomenduoju.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

15/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Wygodny i wydajny.

Maszynka świetnie strzyże. Dokładnie, cicho. Wreszcie nie muszę ładować za każdym razem. Po prostu wrzucam do szuflady i jest gorowa na kolejny raz. 5 strzyżeń to norma i zapas w akumulatorze.

Positiivsed omadused

Wygodna, cicha, wydajny akumulator.

Negatiivsed omadused

Nie stwierdziłem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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