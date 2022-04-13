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  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus
  • Maksimaalne soengutegemise vabadus

Uus

Hair ClipperSeeria 9000

HC9722/15

4.5

| (285) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

Maksimaalne soengutegemise vabadus

Kogege täpseid ja enesekindlaid juukselõikuseid 28 pikkuseseade ja iseterituvate titaanteradega. Looge sujuvaid üleminekuid täpse hajutamise tööriistadega ja nautige kodus profitasemel juukselõikust selle mitmekülgse Philipsi juuksuritarvikute komplektiga.

Kuva kõik eelised

Teravad piiramised, lihtsad hajutamised ja sujuv hooldus

Maksimaalne soengutegemise vabadus

  • Iseterituvad titaanterad

  • 28 pikkusseadet

  • Andur PowerAdapt

  • Tehnoloogia Trim and Flow

Kohandage välimust 28 reguleeritava pikkusega

Kohandage välimust 28 reguleeritava pikkusega

Looge oma stiil 28 pikkuseseadega (täpsed 1 mm sammuga). Kolm reguleeritavat kammi vahemikus 2 mm kuni 28 mm annavad teile täieliku kontrolli mis tahes stiili saavutamiseks ning kammi eemaldamine võimaldab puhast 0,5 mm piiramist. Enesekindel ja isikupärane hooldus on tehtud lihtsaks.

Kauakestev tulemus täpsete tulemuste saavutamiseks

Kauakestev tulemus täpsete tulemuste saavutamiseks

Meie iseterituvad titaanterad püsivad iga kasutuse järel teravad, tagades teile ühtlase ja usaldusväärse tulemuse. Juukselõikuriga saavutate sujuva ja muretu lõikuse, mis aitab saavutada soovitud stiili ilma kompromisse tegemata.

Sisaldab nelja olulist tööriista soengu mugavaks kujundamiseks

Sisaldab nelja olulist tööriista soengu mugavaks kujundamiseks

4-osaline juuksuritarvikute komplekt annab teile kõik, mida vajate kodus enesekindlaks juukselõikuseks. Komplektis on käärid, kamm, lõikuskate ja juukseklambrid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

285

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

13/04/2022

Eesti

Eesti

Uus mugav ja hea

Proovisin enda peal-lõikab kiiresti,ka tihedat juust.Mugavam kasutada-hea on et töötamise ajal on pikkus lukus-väga hea mugavus.Erinevad pikkuste võimalused,näidik näitab millimeetrites ka lõikekõrgust. Seade ei jäänud oma tööga hätta ja aku ei saanud tühjaks ka-seega kestab. Äppi kasutamise mõttest oli veidi raske aru saada-lisainfot küll aga seadmega otsest seost nagu polnud.... Mulle see seade meeldib,kui võrdlen vanemaga

Positiivsed omadused

Kõrguse ulatus suurem ja saab lukustada.Automaatne turbolisamine raskema töö korral.Töö kiire ja ühtlane

Negatiivsed omadused

Äppi kasutamine jättis selle seadmega,kõrvalolija mulje.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur

Date of Use 2022-03-13

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur

Date of Use 2022-03-13

19/12/2021

Eesti

Eesti

Доволен был старым аппаратом.

Доволен был старым аппаратом. Так что остановился на подобии как был аппарат.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur

Date of Use 2021-11-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur

Date of Use 2021-11-19

16/08/2016

Eesti

Eesti

Väga hea aga garandiin 2 aastad.kas töötab edasi.

Kus poes on müügil viljandis.ja kui palju maksab HAIRCLIPPER SERIES 9000 HC 9450/15 Tel 53932401

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Võrreldes elukutselise juuksuriga.

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