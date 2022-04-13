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Uus
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Kogege täpseid ja enesekindlaid juukselõikuseid 28 pikkuseseade ja iseterituvate titaanteradega. Looge sujuvaid üleminekuid täpse hajutamise tööriistadega ja nautige kodus profitasemel juukselõikust selle mitmekülgse Philipsi juuksuritarvikute komplektiga.
Iseterituvad titaanterad
28 pikkusseadet
Andur PowerAdapt
Tehnoloogia Trim and Flow
Looge oma stiil 28 pikkuseseadega (täpsed 1 mm sammuga). Kolm reguleeritavat kammi vahemikus 2 mm kuni 28 mm annavad teile täieliku kontrolli mis tahes stiili saavutamiseks ning kammi eemaldamine võimaldab puhast 0,5 mm piiramist. Enesekindel ja isikupärane hooldus on tehtud lihtsaks.
Meie iseterituvad titaanterad püsivad iga kasutuse järel teravad, tagades teile ühtlase ja usaldusväärse tulemuse. Juukselõikuriga saavutate sujuva ja muretu lõikuse, mis aitab saavutada soovitud stiili ilma kompromisse tegemata.
4-osaline juuksuritarvikute komplekt annab teile kõik, mida vajate kodus enesekindlaks juukselõikuseks. Komplektis on käärid, kamm, lõikuskate ja juukseklambrid.
4.5
5-st
285
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Ace49
13/04/2022
Eesti
Uus mugav ja hea
Proovisin enda peal-lõikab kiiresti,ka tihedat juust.Mugavam kasutada-hea on et töötamise ajal on pikkus lukus-väga hea mugavus.Erinevad pikkuste võimalused,näidik näitab millimeetrites ka lõikekõrgust. Seade ei jäänud oma tööga hätta ja aku ei saanud tühjaks ka-seega kestab. Äppi kasutamise mõttest oli veidi raske aru saada-lisainfot küll aga seadmega otsest seost nagu polnud.... Mulle see seade meeldib,kui võrdlen vanemaga
Positiivsed omadused
Kõrguse ulatus suurem ja saab lukustada.Automaatne turbolisamine raskema töö korral.Töö kiire ja ühtlane
Negatiivsed omadused
Äppi kasutamine jättis selle seadmega,kõrvalolija mulje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Date of Use 2022-03-13
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Date of Use 2022-03-13
Михаил 78
19/12/2021
Eesti
Доволен был старым аппаратом.
Доволен был старым аппаратом. Так что остановился на подобии как был аппарат.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur
Date of Use 2021-11-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur
Date of Use 2021-11-19
Muusa
16/08/2016
Eesti
Väga hea aga garandiin 2 aastad.kas töötab edasi.
Kus poes on müügil viljandis.ja kui palju maksab HAIRCLIPPER SERIES 9000 HC 9450/15 Tel 53932401
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Võrreldes elukutselise juuksuriga.
Pärast registreerimist veebisaidil Philips.ee 90 päeva jooksul ostu tegemisest.