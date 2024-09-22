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  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
  • Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga

Philipsi kõik-ühes küpsetusseadeKõik-ühes küpsetusseade

HD2151/40

4.6
| (110) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

1 auhind

Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga
Kodune toiduvalmistamine muutub meie kõik-ühes küpsetusseadmega tülinavabaks. Maksimaalne maitse minimaalse pingutusega
Kuva kõik eelised

Kiire kodune toiduvalmistamine maitse reguleerimissüsteemi abil

Erinevad hõrgud toidud 30 minutiga

  • Kiire rõhu alt vabastamise tehnoloogia

  • Eelseadistatud programmid

  • Eelmääratud valmistusprogrammid

  • Samm-sammulised juhised

Kiire rõhualt vabastamise tehnoloogia

Kiire rõhualt vabastamise tehnoloogia

Kiire rõhualt vabastamise tehnoloogia võimaldab automaatset rõhuvabastust vaid 7 minutiga – 50% kiiremini kui pliidikeetlitega toiduvalmistamise puhul.*

Mitmeotstarbelised funktsioonid hõrgutava valiku jaoks

Mitmeotstarbelised funktsioonid hõrgutava valiku jaoks

Survekeetliga toiduvalmistamisest aeglase toiduvalmistamiseni, pruunistamisest aurutamiseni – ühe nupuvajutusega saate nautida rohkem kui 35 eelseadistatud menüüvalikut.

Maitse reguleerimissüsteem

Maitse reguleerimissüsteem

Meie uue maitsereguleerimissüsteemi abil saavutate maitsvamaid tulemusi – täpne rõhu- ja temperatuuriregulaator suurendab liha pehmust 22%** ja mahlakust 42%.**

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Arvustused

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4.6

5-st

110

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

2

22/09/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції, простий в використанні

Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.

Positiivsed omadused

так

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

08/08/2024

Україна

Україна

Чудовий помічник на кухні

Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

05/06/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні

Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!

Positiivsed omadused

зручність, функціональність

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

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Lahtiütlused

  1. Veiseliha küpses 30 minutiga alates kuumutamisest kuni kogu rõhu vabastamiseni, võrreldes 60 minutiga pliidikeetlis

  2. Test WBSF-ga ja niiskusesisalduse kadu sealiha ja kana puhul, võrreldes Philipsi kõik-ühes keetliga All-in-One Cooker 3000 ja pliidiplaadil valmistamisega

  3. Kehtib ainult rakendusega NutriU turgudel