Все що може бути Phillips, має бути Phillips! Я обожнюю цей бренд! Моя любов почалася ще 25 років тому з харчового процесора, який і досі працює. Обираю лише флагмани, щоб пристрій був сучасним ще багато років. Маю кавомашину, мультипіч, чайник, фен, пилосос, блендер, парогенератор. В сервіс жодного разу не зверталась. Скороварку придбала на заміну старій мультиварці Redmond. Та пропрацювала 7 років і вийшла з ладу. Хоча теж був флагман. Тож я почала обирати нову між Phillips і Tefal. Для мене була важлива мультифунціональність ( запікання, тушкування, паровий режим, відстоювання опари) та просте управління. У Tefal запікання немає, книга рецептів дивна. Тому я обрала Phillips. Дуже продумана книга рецептів. Доки опановуєш пристрій, можна приготувати борщ, плов, голубці, гуляш- найпоширеніші повсякденні страви. Куряче фрікасе з першого разу вдалося на відмінно! Перевагою є і автоматичний випуск пару, і можливість додавати інгредієнти в процесі готування скороварки. Завантажила додаток Nutru U для різноманітності рецептів. Особуко з грибами всім сподобалося. Ціна навіть нижча, ніж має бути:) Готувати легко і приємно.