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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kiire rõhu alt vabastamise tehnoloogia
Eelseadistatud programmid
Eelmääratud valmistusprogrammid
Samm-sammulised juhised
Kiire rõhualt vabastamise tehnoloogia võimaldab automaatset rõhuvabastust vaid 7 minutiga – 50% kiiremini kui pliidikeetlitega toiduvalmistamise puhul.*
Survekeetliga toiduvalmistamisest aeglase toiduvalmistamiseni, pruunistamisest aurutamiseni – ühe nupuvajutusega saate nautida rohkem kui 35 eelseadistatud menüüvalikut.
Meie uue maitsereguleerimissüsteemi abil saavutate maitsvamaid tulemusi – täpne rõhu- ja temperatuuriregulaator suurendab liha pehmust 22%** ja mahlakust 42%.**
Auhinnad
4.6
5-st
110
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
555LD
22/09/2024
Україна
Виріб має чудові функції, простий в використанні
Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.
Positiivsed omadused
так
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Zuziw
08/08/2024
Україна
Чудовий помічник на кухні
Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Олена М
05/06/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні
Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!
Positiivsed omadused
зручність, функціональність
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Veiseliha küpses 30 minutiga alates kuumutamisest kuni kogu rõhu vabastamiseni, võrreldes 60 minutiga pliidikeetlis
Test WBSF-ga ja niiskusesisalduse kadu sealiha ja kana puhul, võrreldes Philipsi kõik-ühes keetliga All-in-One Cooker 3000 ja pliidiplaadil valmistamisega
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