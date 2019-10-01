30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
820 W
Lõika-pressi plaatidega
Lõika-pressi plaadid tagavad selle, et võileivamaterjal ja juust surutakse leiva vahel kokku
Kõrge temperatuur röstib võileivad ühtlaselt, et tulemus oleks maitsev ja krõbe.
Lihtsalt vajutage alla, et võileivagrill kindlalt sulgeda ja lukustada
4.3
5-st
7
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
rad19
01/10/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu
Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Иван21
06/06/2019
България
Доволни сме от избора
Добър тостер с незалепващо покритие. Удобен за работа, ползваме го ежедневно, без забележки след доста дълга употреба.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер
mateska
09/03/2019
Česká republika
výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač
Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač