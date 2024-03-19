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Daily Collection Võileivagrill

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Daily CollectionVõileivagrill

HD2392/40

Daily Collection Võileivagrill

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Sandwich maker HD2392/40 - English (US)

  • PDF fail, 933.5 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Sandwich maker

  • PDF fail, 689.7 kB
  • 11 March 2024

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