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  • Vaevata maitsvad võileivad
  • Vaevata maitsvad võileivad

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionVõileivagrill

HD2392/90

4.3
| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Vaevata maitsvad võileivad
Täiuslikult röstitud võileivad igal ajal selle kõrgtemperatuurilise ja võimsa võileivagrilliga, millel on lõika-pressi plaadid võileivamaterjali leiva vahele kokkusurumiseks. Väga lihtne kasutada tänu lihtsale lukustamissüsteemile ja väga lihtne hoiustada tänu püstisele kompaktsele disainile.
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Lihtsa lukustamissüsteemi ja püstise hoiuasendiga

Vaevata maitsvad võileivad

  • 820 W

  • Lõika-pressi plaatidega

Lõika-pressi plaadid suruvad võileivamaterjali/juustu leiva vahel kokku

Lõika-pressi plaadid suruvad võileivamaterjali/juustu leiva vahel kokku

Lõika-pressi plaadid tagavad selle, et võileivamaterjal ja juust surutakse leiva vahel kokku

Kõrge temperatuur täiuslikult röstitud võileiva valmistamiseks

Kõrge temperatuur röstib võileivad ühtlaselt, et tulemus oleks maitsev ja krõbe.

Lihtne allavajutatav lukustussüsteem

Lihtne allavajutatav lukustussüsteem

Lihtsalt vajutage alla, et võileivagrill kindlalt sulgeda ja lukustada

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

3
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

06/06/2019

България

България

Доволни сме от избора

Добър тостер с незалепващо покритие. Удобен за работа, ползваме го ежедневно, без забележки след доста дълга употреба.

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač

Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.