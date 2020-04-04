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  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
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  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

Tootmine lõpetatud

Võileivagrill

HD2415/80

2.3
| (3) Auhinnad
Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
Tehke oma võileivad täpselt soovitud viisil. Pange oma meelisvõileivad suurte plaatide vahele ja valige eelistatud ajaseade. Külgevõtmatud, eemaldatavad, nõudepesumasinas pestavad plaadid teevad puhastamise lihtsamaks kui kunagi varem.
Kuva kõik eelised

Hõrkude võileibade valmistamiseks seadistage taimer

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

  • 900 W

Suurte plaatide tõttu sobib igat liiki võileibade tegemiseks

Suurte plaatide tõttu sobib igat liiki võileibade tegemiseks.

Kiired ja hõrgud tulemused 900-vatise võimsuse tõttu

Kiired ja hõrgud tulemused 900-vatise võimsuse tõttu.

Digitaalne taimer selge valmidussignaaliga

Digitaalne taimer selge valmidussignaaliga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.3

5-st

3

Auhinnad

5
4
2

04/04/2020

Česká republika

Česká republika

Chybějící podstatné náhradní díly

S výrobkem jsme byli spokojeni. Vyjímatelné a velké pláty velmi usnadnily údržbu. Bohužel když se po nějaké době začaly loupat není možné sehnat náhradu. Což je celkem škoda, protože sendvičovač je jinak velmi dobrý výrobek a rádi bychom jej používali dále. Takže pro příště budeme vybírat produkt (firmu), která více myslí i na dlouhodobé používání jejich výrobků.

Positiivsed omadused

Kvalitní provedení, časovač, dobrá tepelná izolace dotykových částí.

Negatiivsed omadused

Absence náhradních dílů.

See arvustus tehti tootele HD2415/80 Sendvičovač

See arvustus tehti tootele HD2415/80 Sendvičovač

24/01/2015

Česká republika

Česká republika

Máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače?

Pokud máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače, pak je tento docela slušnou volbou. Plochy se totiž dají odejmout a umýt v myčce. Časovač vám připomene, abyste nezapomněli sendvič v zařízení, když si během jeho přípravy chcete vyřídit něco jiného. Bohužel, uchycení vyjímatelných pečících ploch není vyřešeno příliš důvěryhodně - jedná se o tenké napružené ocelové plíšky, které nevypadají příliš odolně, a občas je nutno je přihnout, aby držely, a nebo šly zacvaknout. Nějaký mechanismus s tlačítkem na "click&release" by neuškodil. Taktéž je docela škoda, že přístroj není typu 3-in-1 (sendviče, wafle, kontaktní gril), pokryl by větší rozsah...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2415/80 Sendvičovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2415/80 Sendvičovač

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek je po krátké době na vyhození.

Vlivem běžného provozního opotřebení došlo k oloupání vyjímatelných plotének. Ten kdo by předpokládal, že bude možné tento spotřební díl objednat v servisu je na omylu... není to možné. Tak bude jinak plně funkční přístroj odevzdán do sběrného dvoru. Nic podobného si od PHILIPSe již nikdy nekoupím.

See arvustus tehti tootele HD2415/80 Sendvičovač

See arvustus tehti tootele HD2415/80 Sendvičovač

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.