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Tutvuge terve hommikusöögikomplekti seeriaga 3000
Nautige erinevaid leivatüüpe just endale meelepärasel viisil
Elegantne disain muudab iga köögi moodsaks
Tutvuge meie täieliku seeria 3000 hommikusöögikomplektiga, mille juurde kuulub kokkusobiv veekeetja ja tilgakohvimasin. Kujundatud päeva stiilseks alustamiseks!
Tänu kaheksale seadistusele saate nautida täiuslikku röstsaia endale meelepärasel viisil. Reguleerige ükskõik millise leivatüübi jaoks – nii paksu kui õhukese, kergelt röstitud või kuldselt krõbeda jaoks.
Nautige hommikusööki rohkemate röstleiva tüüpidega peale tavalise röstsaia! Kaks suurt muudetavat ava võimaldavad kasutada erinevaid leivasuurusi ja -tüüpe. Automaatselt keskele liikuv mehhanism ühildab ühtlase pruunistamise jaoks iga viilu ava keskele sõltumata viilu paksusest.
4.9
5-st
103
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Positiivsed omadused
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Negatiivsed omadused
Нема таких
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2581/00 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2581/00 Тостер
viktor23
31/07/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Чудовий подарунок для жінки!
Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер