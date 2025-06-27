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  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.

3000 seeriaPhilipsi röster

HD2511/70

4.9
| (103) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
Kuldselt krõbedad röstsaiad ja soojad küpsetised just teile meelepärasel viisil tänu kaheksale röstimisseadistusele ja käepärasele kuklite soojendusrestile. Lihtne röstimine ja suurepärane stiil Philipsi seeria 3000 rösteritega.
Kuva kõik eelised

Kuklid ja küpsetised, mis on röstitud alati teile meelepärasel viisil.

Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.

  • Tutvuge terve hommikusöögikomplekti seeriaga 3000

  • Nautige erinevaid leivatüüpe just endale meelepärasel viisil

  • Elegantne disain muudab iga köögi moodsaks

Saadaval on täielik hommikusöögikomplekt koos veekeetja ja kohvimasinaga

Saadaval on täielik hommikusöögikomplekt koos veekeetja ja kohvimasinaga

Tutvuge meie täieliku 3000 seeria hommikusöögikomplektiga, mille juurde kuulub kokkusobiv veekeetja ja filterkohvimasin. Kujundatud päeva stiilseks alustamiseks!

Kaheksa pruunistusastet tagavad maitsva röstsaia just teile meelepärasel viisil

Kaheksa pruunistusastet tagavad maitsva röstsaia just teile meelepärasel viisil

Tänu kaheksale seadistusele saate nautida täiuslikku röstsaia endale meelepärasel viisil. Reguleerige ükskõik millise leivatüübi jaoks – nii paksu kui õhukese, kergelt röstitud või kuldselt krõbeda jaoks.

Kaks automaatselt keskele liikuva mehhanismiga ava võimaldavad ükskõik millise leiva ühtlast pruunistamist

Kaks automaatselt keskele liikuva mehhanismiga ava võimaldavad ükskõik millise leiva ühtlast pruunistamist

Nautige hommikusööki rohkemate röstleiva tüüpidega peale tavalise röstsaia! Kaks suurt muudetavat ava võimaldavad kasutada erinevaid leivasuurusi ja -tüüpe. Automaatselt keskele liikuv mehhanism ühildab ühtlase pruunistamise jaoks iga viilu ava keskele sõltumata viilu paksusest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

103

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Positiivsed omadused

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Negatiivsed omadused

Нема таких

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2581/00 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2581/00 Тостер

31/07/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий подарунок для жінки!

Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2582/90 Тостер

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.