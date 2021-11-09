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Tootmine lõpetatud
8 seadistust
Kompaktne disain
8 seadistust võimaldavad röstida erinevat sorti saia seda kõrvetamata. Reguleerige pruunistamisseadistust olenevalt isiklikest eelistustest ja valmistage just selline röstsai, nagu soovite.
2 suurt reguleeritavad ava erineva suurusega saia jaoks. Mõlemalt poolt ühtlase pruunistamise tagamiseks püsib sai tänu isetsentreerimise funktsioonile ava keskel.
Soojendamise funktsiooniga kulub röstsaia soojendamiseks vaid mõni sekund ja ülessulatamise ajal toimub lisaks sulatamisele ka saia röstimine.
4.9
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
09/11/2021
Україна
Подарок на 8 марта удался!)
Подарил Женя на 8 марта! Мелочь - но очень довольна! Завтраки стали ещё вкуснее!
Positiivsed omadused
Цена, качество
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер
TT1962
29/10/2021
Україна
Тостер HD4580/A
Не можу оцінити цей прибор, але хочу сказати ДЯКУЮ компанії за тостер HD4580/A , який був куплений більше 20 років тому. Використовується майже кожен день і від цього зовсім не втратив своєї функціональності
Positiivsed omadused
Надійність
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер
Ravel11111111
28/10/2021
Україна
Простий у використанні. Готує чудові тости.
Використовую тостер такий тостер вже тривалий час. Надійний та зручний у використанні.
Positiivsed omadused
Надійний
Negatiivsed omadused
Не виявив
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер