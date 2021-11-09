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  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
  • Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon „Daily“Röster

HD2515/00

4.9
| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev
Sellel kompaktsel röstril on 8 seadistust ja 2 suurt ava, mis tagavad saia sordist olenemata alati ühtlase röstimistulemuse. Tänu eemaldatavale purukandikule on röstrit lihtne puhastada.
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8 pruunistamisseadet ja eemaldatav purukandik

Krõbe ja kuldpruun röstsai iga päev

  • 8 seadistust

  • Kompaktne disain

8 pruunistamisseadistust – igaühele oma

8 pruunistamisseadistust – igaühele oma

8 seadistust võimaldavad röstida erinevat sorti saia seda kõrvetamata. Reguleerige pruunistamisseadistust olenevalt isiklikest eelistustest ja valmistage just selline röstsai, nagu soovite.

2 suurt reguleeritavat ava erineva suurusega saia jaoks

2 suurt reguleeritavat ava erineva suurusega saia jaoks

2 suurt reguleeritavad ava erineva suurusega saia jaoks. Mõlemalt poolt ühtlase pruunistamise tagamiseks püsib sai tänu isetsentreerimise funktsioonile ava keskel.

Ülessoojendamine ja -sulatamine korraga

Ülessoojendamine ja -sulatamine korraga

Soojendamise funktsiooniga kulub röstsaia soojendamiseks vaid mõni sekund ja ülessulatamise ajal toimub lisaks sulatamisele ka saia röstimine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Подарок на 8 марта удался!)

Подарил Женя на 8 марта! Мелочь - но очень довольна! Завтраки стали ещё вкуснее!

Positiivsed omadused

Цена, качество

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер

29/10/2021

Україна

Україна

Тостер HD4580/A

Не можу оцінити цей прибор, але хочу сказати ДЯКУЮ компанії за тостер HD4580/A , який був куплений більше 20 років тому. Використовується майже кожен день і від цього зовсім не втратив своєї функціональності

Positiivsed omadused

Надійність

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер

28/10/2021

Україна

Україна

Простий у використанні. Готує чудові тости.

Використовую тостер такий тостер вже тривалий час. Надійний та зручний у використанні.

Positiivsed omadused

Надійний

Negatiivsed omadused

Не виявив

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2515/00 Тостер

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